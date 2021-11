Scharfzüngiges und engelszungengleiches Weihnachtskabarett in Roßwein

Roßwein

Wenn es die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Umstände zulassen, wird es in diesem Jahr wieder ein Weihnachtskabarett in Roßwein geben. Um auf Nummer sicher zu gehen, plant die Stadt in diesem Jahr deshalb gleich mit zwei Veranstaltungen – am selben Abend.

Die beiden Ensemblemitglieder der Leipziger „Academixer“ kommen am Freitag, 26. November, nach Roßwein und laden für 17 Uhr zu ihrer ersten und um 19.30 Uhr zu ihrer zweiten Veranstaltung in den großen Rathaussaal ein. Im Gepäck haben sie ihr Programm „Kleine Fische – Große Worte oder: Anglers Latein und Musikers Deutsch“.

Scharfzüngig und engelszungengleich

„Es wird nie so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd“ sagte schon dazumal der alte Bismarck. Der alte Bismarckhering hätte dieses Zitat in Ergänzung mit dem Zusatz „und nach dem Angeln…“ noch präzisiert. Ein fauler Fisch stinkt vom Kopf her. Und wenn jemand behauptet, in unserem Land stinkt es, dann wäre ja unser Land der moderne Kopf eines Bismarckherings, der faul in der Sonne dahin dümpelt und nur darauf wartet, von einem räudigen Straßenkater gefressen zu werden. Und wer ist dann der Kater? Und von wem oder was haben wir den Kater bekommen? Ist unser Land nur der Köder in einem großen Angelspiel? Es gilt sich „hochphilosophisch“ mit diesen grundlegenden Fragen auseinanderzusetzen. Scharfzüngig durch Anglers Latein und engelszungengleich durch Musikers Deutsch. Die beiden Kabarettisten Ralf Bärwolff (fürs Gerede zuständig) und Ekky Meister (Gesinge), Mitglieder der „Academixer“ aus Leipzig, haben in ihrer knapp bemessenen Freizeit so manchen Wurm versenkt um dem trüben Tümpel auf den Grund zu kommen. Fazit: Wenn Fische reden könnten, müssten wir es nicht tun.

Vorverkauf startet

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 22 Euro (ermäßigt 17 Euro). Kartenreservierungen für beide Veranstaltungen sind ab sofort an der Anmeldung der Stadtverwaltung Roßwein unter der Telefonnummer 034322/4660 oder per Mail an zentrale@rosswein.de möglich. Es gelten an diesem Abend die aktuell gültigen Corona-Regeln, mindestens aber die 3G-Regel. Besucher müssen also vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Entsprechende Nachweise sind vorzuzeigen.

Von DAZ