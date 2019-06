Ostrau

Es ist heiß in der Grundschule Ostrau dieser Tage. Das war am Dienstag bei der Verabschiedung von Schulsekretärin Erika Hänsel sogar im eigentlich kühlen Foyer im Erdgeschoss der Schule zu spüren. Durch ein Fenster eine Etage höher fällt das heiße Sonnenlicht direkt in den Flur.

Im Obergeschoss, wo sich die meisten Klassenräume befinden, ist es schon am Vormittag noch wesentlich heißer. „Durch die Holzbauweise gibt es keine Barriere gegen die Hitze und die Innenjalousien schaffen nur bedingt Abhilfe. Die Schüler zerfließen im Unterricht dort oben“, erklärte Bürgermeister Dirk Schilling den Gemeinderäten bei ihrer letzten Sitzung in alter Zusammensetzung am Dienstagabend in Kiebitz.

Farbe wird zeitnah bestimmt

Fünf Jahre nach der Eröffnung der Schule soll nun Abhilfe geschaffen werden. Geplant sind Außenrollladen mit textilem Sonnenschutz, die von innen per Knopfdruck aus- und eingefahren werden sollen.

Die Rolllädenkästen werden dabei in der Farbe der Fensterrahmen gehalten, der Stoff voraussichtlich anthrazitfarben. Darüber wollen sich Bürgermeister, Schulleitung und Gemeinderäte noch abstimmen.

Bau in den Sommerferien

Und das möglichst bald, wie die Runde zu bedenken gab, damit die Arbeiten in den Sommermonaten ausgeführt werden können. Dann könnten die Schüler mit Schuljahresbeginn, der mitten in den voraussichtlich noch heißen August fällt, zumindest noch ein paar Wochen vom Sonnenschutz profitieren.

Rund 26.000 Euro investiert die Kommune dafür. Drei Viertel kommen aus dem Investkraftstärkungsgesetz. Knapp 6.300 Euro Eigenanteil werden fällig. Die Ostrauer Firma Mahrenholz liefert und montiert die Rollladen, die Zschaitzer Elektrofirma Axel Schüller übernimmt den Anschluss ans Netz der Schule.

Falsche Einschätzung beim Neubau

Die Gemeinderäte votierten einstimmig dafür. Dennoch gab es Kritik. „Ich kann mich erinnern, dass wir das Thema schon bei der Schulhausplanung hatten. Nun sieht man, wie fehlgeleitet diese Planung damals war“, meinte Ralf Vogt.

Dirk Schilling räumte ein, dass den Planern damals mit der Ausrichtung des Gebäudes nach Süden und dessen Gestaltung die Optik wichtiger gewesen sein könnte als die Praxistauglichkeit. „Man hat auch gedacht, die Schule ist mittags aus und bis dahin wird es nicht so warm. Nach dem letzten Sommer wissen wir, dass es nicht so ist“, sagte Schilling.

Andere Varianten fielen durch

Die Variante mit den Rollläden hat sich nach langer Suche durchgesetzt. Herkömmliche Außenjalousien fielen durch, weil dafür die Dämmung des Holzes hätte durchbohrt werden müssen. Auch eine starke Folierung der Fenster wurde verworfen. Raffrollos wurden als zu windanfällig und zugleich teurer ebenfalls ausgeschlossen.

Von Sebastian Fink