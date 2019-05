Döbeln

Für das älteste noch in Betrieb befindliche Schulgebäude Döbelns wurde am Freitagvormittag ein Fest gefeiert. Die Schüler, Eltern und Lehrer der Förderschule auf dem Schlossberg begingen das 150. Jubiläum der einstigen Bürgerschule mit einem Festumzug vom Rathaus auf den Schlossberg und einer historischen Schlüsselübergabe samt Banddurchschnitt wie vor 150 Jahren.

Eingeladen war dazu auch der damalige Bürgermeister Ernst-Heinrich Thiele (dargestellt von Miskus-Chef Jörn Hensel). Er hielt seine Rede an die „hochverehrte Festversammlung“ von der damaligen Schlüsselübergabe. In Zeiten der Industrialisierung entstanden viele Betriebe in Döbeln. Viele Menschen zogen vom Land in die Stadt. Für die vielen zusätzlichen Kinder musste eine neue Schule her. So beschloss der Stadtrat 1867 den Neubau der Bürgerschule auf dem Schlossberg, der zwei Jahre später eingeweiht werden konnte. „Die Entscheider damals waren schnell“, sagte Schulleiterin Dagmar Dettke am Freitag. Doch auch sie und ihr Kollegium sehen Licht am End des Tunnels. Denn die Schule ist zwar von außen schön anzusehen, genügt aber immer Inneren keineswegs mehr den Anforderungen der heutigen Förderschule. Döbelns scheidender Oberbürgermeiste Hans-Joachim Egerer ( CDU) versicherte, dass Stadtverwaltung und Rat an einem großen Wurf für die Schule dran seien und er bat Schüler, Lehrern und Eltern noch um etwas Geduld.

Von Thomas Sparrer