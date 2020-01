Erlau/Mittelsachsen

Auf einem Vierseitenhof an der Alten Hauptstraße in Sachsendorf (Gemeinde Erlau) ist am Sonnabend eine Scheune abgebrannt. Ein Nachbar hatte am Mittag den brennenden Anbau der Scheune bemerkt und die Bewohner sowie die Feuerwehr alarmiert. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf die Scheune über, die abbrannte. Dabei brannte auch ein Fahrzeug aus. Die Feuerwehr versuchte mit einem Löscheinsatz das Wohnhaus des Hofes zu retten, was offenbar gelang.

Brandursache noch unklar

Verletzt wurde nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz niemand. Konkrete Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen, auch zur Brandursache, dauern noch an. Ein Brandursachenermittler sollte noch zum Einsatz kommen.

Sturm erschwerte Löscharbeiten

Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren waren mit insgesamt über 100 Kameraden im Einsatz. Auch das THW war angefordert worden. Augenzeugen berichten, dass stürmischer Wind die Löscharbeiten erschwerte. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Von Olaf Büchel