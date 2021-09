Schlägerei vor Spendenlauf in Leisnig

Leisnig

Von einem unschönen Zwischenfall wurde der Benefizlauf für das Hospiz in Leisnig am Samstagmorgen überschattet. Bei einer Auseinandersetzung wurden zwei Männer verletzt.Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war es zunächst zu einem Disput zwischen mehreren Personen gekommen. Dies mündete in einer tätlichen Auseinandersetzung, an der mutmaßlich mehrere Personen beteiligt waren. Zwei Männer (38/39) hatten Verletzungen erlitten, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Vor Ort wurde ein 36-Jähriger festgestellt, der im Verdacht steht, als Täter an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein.Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Im Zuge dieser Ermittlungen muss der konkrete Tatablauf, die jeweiligen Tatbeteiligungen und das Tatmotiv noch geklärt werden. Ob bei der Auseinandersetzung Gegenstände oder Reizgas eingesetzt wurden, muss ebenfalls noch ermittelt werden.

Von Thomas Sparrer