Schlag gegen Kinderpornografie – Polizei durchsucht auch Wohnungen in Döbeln und Waldheim

Döbeln/Waldheim/Striegistal

Die Kriminalpolizei Chemnitz ist mit mehreren Einsätzen konzentriert gegen Kinderpornografie vorgegangen. Dabei durchsuchten die Ermittler auch Wohnungen in Döbeln, Waldheim und in der Gemeinde Striegistal, wie Andrzej Rydzik, stellvertretender Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage bestätigte.

200 Polizisten beteiligt

Bereits am vergangenen Mittwoch und an diesem Mittwoch waren über 200 Polizisten an den Großeinsätzen im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Chemnitz beteiligt. Im Kampf gegen Kinderpornografie durchsuchten sie die Wohnräume von insgesamt 36 Beschuldigten. Zugrunde lagen genauso viele Beschlüsse des Amtsgerichtes Chemnitz. Die Wohnungen befinden sich neben den genannten Orten zum Beispiel auch in Freiberg, Chemnitz und in Zschopau. Gegen die Personen ermitteln die Polizei und die Staatsanwaltschaft wegen des Besitzes, des Erwerbes oder der Verbreitung von Videos und Bildern mit kinderpornografischen Inhalten. „Unter anderem ging es um Videodateien, die durch die Beschuldigten im Darknet heruntergeladen worden sind und auf denen die Ermittler schwere sexuelle Missbräuche von Kindern bis hin ins Säuglingsalter sehen mussten“, erklärt Andrzej Rydzik.

Zahlreiche Beschuldigte angetroffen

An beiden Tagen setzten die Polizistinnen und Polizisten jeweils um 6 Uhr die Durchsuchungsbeschlüsse im Schutzbereich um, wobei sie 33 der 36 Beschuldigten oder deren Angehörige antrafen. Zu Widerstandshandlungen kam es nicht. Die Einsatzkräfte stellten insgesamt knapp 900 Asservate, vor allem Handys, Festplatten, USB-Sticks, SD-Karten, Tablets und Laptops, sicher. Festnahmen von Beschuldigten, bei denen es sich in der Hauptsache um deutsche Männer und Jugendliche handelt, erfolgten vorerst keine. Neben der sichergestellten Computertechnik, den Speichermedien und Unterlagen fanden die Einsatzkräfte in einigen Wohnungen auch verbotene Gegenstände wie Messer, Taser sowie Pyrotechnik und pflanzliche Betäubungsmittel. „Bei der Durchsuchung von Wohnräumen in Striegistal sind eine ganze Menge von Asservaten sichergestellt worden. Beifang waren Cannabis-Dolden“, sagt Andrzej Rydzik.

Daten nun auswerten

Mit Abschluss der Durchsuchungen beginnen die Ermittler der Kriminalpolizei sowie der Staatsanwaltschaft Chemnitz nun mit der Auswertung der Asservate. Rydzik: „Erfahrungsgemäß wird dies einige Zeit in Anspruch nehmen, da insbesondere auf den Speichermedien, Handys und Computern Datenmengen im zu erwartenden Terrabyte-Bereich gesichtet werden müssen.“ Unterstützt worden war die Chemnitzer Kripo bei den Durchsuchungen durch Polizistinnen und Polizisten aus den Polizeirevieren und der Inspektion Zentrale Dienste der Polizeidirektion Chemnitz.

Von daz/obü