Schlammschlacht am Heegweg in Hartha

Hartha

In Hartha war am Wochenende wieder Motorsport angesagt. Diesmal aber ohne „Körperkontakt der Karossen“ mit jeder Menge verbogenem Blech, wie das sonst bei den Rennen im Motodrom des Motorsportclubs Hartha (MSC) üblich ist. „Aber wer will, konnte seine Reifen in Form von Gummiabrieb hier lassen. Wir haben dazu eine Drift -und Bourn-Out-Platte eingerichtet“, sagte Marcel Mosch. Er fährt selbst seit neun Jahren Quad und ist bei den Quad und ATV Freunde Mittelsachsen aktiv, die sich im Oktober 2018 gegründet haben und nun zum ersten Mal ihr Wintertreffen auf dem Gelände am Heegweg veranstalteten. ATV steht übrigens für All Terrain Vehicle, was auf gut Deutsch Geländefahrzeug heißt. Im Unterschied zum Quad übertragen bei ATV nicht Ketten die Motorkraft auf die Antriebsräder, sondern Kardanwellen.

120 Besucher und 80 Fahrzeuge

Über 80 Fahrzeuge zählten die Veranstalter zu ihrem ersten Wintertreffen, 120 Besucher kamen, um sich das anzusehen. Marcel Mosch ist sehr zufrieden damit. Die Bewirtung der Gäste übernahm die jungen Leute vom Verein „Jugend Aktiv Harthe“. Die Einnahmen kommen dem Verein und damit der Jugendarbeit in der Stadt zugute. Auch Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) schaute bei den Motocrossern vorbei. „Woanders gibt es Fahrverbote, aber in Hartha werden wir richtig unterstützt. Hier ziehen alle an einem Strang“, freut sich Marcel Mosch über die Unterstützung.

Das Wintertreffen war vor allem eine Schlammschlacht. Plusgraden und Regen sei Dank. Aber das machte niemanden etwas aus.

Gäste aus Leipzig

Halbwegs geschützt war Olaf Frank aus der Nähe von Leipzig unterwegs. Sein allradgetriebenes ATV, ein sogenanntes Side by Side, man könnte auch Buggy dazu sagen, hat ein Dach, Autositze und ein Lenkrad. Die Türen fehlen und vom Fahrgefühl soll es wie beim Motorrad sein, nur etwas brachialer, weil für diese Fahrzeuge keine Helmpflicht gilt. Olaf Franks Firm, die Frank GmbH, ein Betrieb mit vier Mitarbeitern, stellt diese geländegängigen Fahrzeuge unter dem Markennamen „figt wolf 4x4“ her. Ein anderthalb Liter Ottomotor mit 109 PS aus der Großserienproduktion treibt das Auto an. Und das könnte damit richtig schnell fahren. „Wir haben es bei 140 Kilometern pro Stunde abgeregelt. möglich wären aber auch 180“, sagt Olaf Frank. Die Firma entwickelt gerade ein viersitziges Modell mit Elektroantrieb. angedacht sind 130 Kilometer Reichweite. So bot das 1. Wintertreffen der Quad und ATV Freunde Mittelsachsen auch die Gelegenheit, Fahrzeuge aus heimischer Produktion zu bestaunen.

Auf Wettkampf verzichtet

Die Fahrer kamen nicht nur aus dem Landkreis. Befreundete Vereine waren auch aus Leipzig und Dresden angereist. Der Reiseweg war denn auch ein Kriterium für eine Preisverleihung. „Wir haben bewusst auf einen Wettkampf verzichtet, sondern prämieren den Fahrer mit der weitesten Anreise“, sagte Marcel Mosch. Eine Fahrerin gewann die Trophäe. Madleen Jahn aus Kottengrün im Vogtland war auf ihrem Quad 83 Kilometer bis Hartha gefahren. „Ich fahre seit vergangenem Jahr im März selber“, sagt sie. Zuerst „musste“ sie als Sozia mit bei ihrem Freund aufs Quad. „Das hat soviel Spaß gemacht, da habe ich mich entschlossen, selbst zu fahren.“

Den Preis, der mit Madleen Jahn ins Vogtland fuhr, kommt übrigens auch aus Hartha. Die Firma Thoker Lasertechnik hat ihn gestiftet. Er besteht aus einer beleuchteten Platte Acrylglas, die mit dem Vereinslogo graviert ist. Für den Motorsport schlagen eben viele Herzen in Hartha.

Von Dirk Wurzel