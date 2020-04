Schlangen in Döbeln: Anstehen nach Lebensmitteln

Döbeln

„So was hatten wir auch noch nie“, sagte eine jüngere Passantin. Wir schon, dachte sich manch ehemaliger DDR-Bürger. Vor Bäcker- und Fleischerläden bildeten sich Mittwochvormittag Menschenreihen. Durch den Corona-Sicherheitsabstand und weil man kleinere Geschäfte nur noch einzeln betreten kann, sah es dramatischer aus, als es war.

Zutritt reguliert

„Auch wir müssen heute den Zutritt regulieren“, sagte Matthias Striegler vom Döbelner Ordnungsamt. Er war wie schon vorigen Mittwoch „Einlassdienst“ am Ein- und Ausgang des Frischemarktes auf dem Niedermarkt. Den mit Bauzäunen abgegrenzten Bereich, in dem sich verschiedene Marktstände befanden, sollten nicht mehr als etwa 40 Personen gleichzeitig betreten. Da der Zuspruch diesmal deutlich größer war als vor einer Woche, bildete sich zeitweise eine lange Schlange am Einlass. Die meisten Kunden ertrugen es ohne Murren.

Gut verteilt

Nahe des Stiefelbrunnens gab einen Gärtnerstand, weitere Händler standen auf der Breiten Straße, so dass sich trotzdem alle Marktbesucher recht gut verteilten, was ebenfalls von Mitarbeitern des Ordnungsamtes kontrolliert wurde.

Von Olaf Büchel