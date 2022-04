Schlecht gemachte Corona-Hilfen bringen Döbelner Gründer an den Rand des Ruins

Döbeln

Corona hat viele kleine Unternehmen und Einzelhändler aus dem Gleichgewicht gebracht. Bei Daniel und Simone Heinrich gibt es seitdem immer wieder Existenzsorgen. Dennoch geben die Unternehmer und Eltern von fünf Kindern nicht auf. Im Gegenteil: Daniel Heinrich wurde in dieser Woche sogar zum stellvertretenden Vorsitzenden des Döbelner Stadtwerberinges gewählt. „Ich will, dass es für alle besser läuft. Wir brauchen eine gut funktionierende, vernetzte Händlerschaft in der Stadt. Und wenn die Stadt gut besucht ist, kommen die Kunden auch zu mir“, sagt er.

Corona hat das ambitionierte Unternehmen der Eheleute an den Rand des Ruins gebracht. „Wer mir was von tollen Corona-Hilfen erzählt, den nehme ich nicht ernst. Die Hilfen sind handwerklich einfach nur schlecht gemacht“, schimpft er. Im März 2019 sind die beiden mit ihrem Geschäft für Stoffe, Kurzwaren und Handarbeiten und einem angeschlossenen Onlinehandel an den Start gegangen. Als 2020 der erste Corona-Lockdown den Handel lahm legte, wurden eiligst Hilfen aufgelegt. Der Haken: Grundlage für die Berechnung sind das letzte oder der Durchschnitt der letzten drei vollen, positiv abgeschlossenen Geschäftsjahre. Das „Nähweißchen & Fadenrot“ fällt durch das Raster. Im März 2020 gegründet, hatte das junge Unternehmen bis zu Corona vom ersten Geschäftsjahr nur neun statt zwölf Monate für die Bilanz. Somit fallen für die mutigen Gründer nahezu alle Förderungen und Wiederanschubfinanzierungen etwa von der SAB aus formalen Gründen flach. Es fehlt die Berechnungsgrundlage eines vollen Geschäftsjahres. „Man lässt uns im Regen stehen und keine Beamtenseele macht sich eine Platte, wie man das lösen könnte. Etwa indem man neun vorhandene Monate auf zwölf hochrechnet. Mit gesundem Menschenverstand sollte das denkbar sein. ,Geht nicht und basta’, heißt es stattdessen“, macht Daniel Heinrich seinem Ärger Luft.

Geschäftsinhaber mit Hartz IV zum Überleben

Dem Unternehmen fehlen durch die Corona-Lockdowns 220 000 Euro Umsatz. Die erste Corona-Überbrückungshilfe war das Einzige, was die Heinrichs bekamen: 10 000 Euro für ein halbes Jahr. Davon gingen 1000 Euro für die Beantragung über den Steuerberater weg. Die übrigen 9000 Euro waren ein Tropfen auf den heißen Stein, reichten kaum für die laufenden Kosten. „Wir haben uns die Hälfte der Pandemiezeit von angesparten Waren und unserem Online-Geschäft über Wasser gehalten. Sozusagen von der Substanz gelebt“, schildert er. Dann mussten die Eltern, um mit ihren fünf Kindern zu überleben, ins HartzIV wechseln. „Wir schämen uns dafür nicht. Wir tun, das weil wir uns aus unserem eigenen Laden nichts mehr entnehmen können, in der Hoffnung die Krise zu überstehen.“ Vom Umsatz werden laufende Kosten und die Mitarbeiterin bezahlt, die unter anderem mit den beliebten Nähkursen einen wichtigen Beitrag zum Umsatz leistet. „Ladeninhaber im Hartz IV und das im Unternehmerland Deutschland“, sagt Daniel Heinrich bitter. Es sei kein Wunder, wenn Geschäfte schwer Nachfolger finden oder sich nur wenige Mutige für die Selbstständigkeit entscheiden. Hier schlafe die Politik komplett.

Laden soll wieder wachsen

Doch die Ladeninhaber stecken den Kopf nicht in den Sand. „Im Moment verzichten wir auf vieles, um unseren Laden bald wieder wachsen zu sehen. Corona hat uns unser gesundes Geschäftswachstum geraubt“, sagt Simona Heinrich. Die Unternehmer mussten etwas an der Preisschraube drehen, die Nähkurse optimieren. Das Sortiment ausbauen. Neben dem stationären Handel ist das kleine Unternehmen auf Plattformen wie ETSY, Amazon, Otto.de, Kaufland.de, ebay und mit einem eigenen Webshop im Online-Handel unterwegs. „Was uns gerade fehlt, ist der Umlauf, um neue Waren für den Herbst und Winter zu bestellen. Wir haben keine Schulden beim Finanzamt oder Lieferanten. Aber wir würden gern wieder hochfahren und das können wir aktuell nur begrenzt“, sagt der Inhaber.

Um auf die Situation aufmerksam zu machen, hatte das „Nähweißchen & Fadenrot“ die Schaufenster mit Plakaten zugeklebt. „Räumungsverkauf“ war da groß zu lesen. „Unser Oberbürgermeister ist öfter daran vorbeigegangen. Ich hätte mir mal gewünscht, er hätte nachgefragt, was los ist“, ärgert sich Daniel Heinrich.

Aktuell sind die Inhaber mit Banken in vielversprechenden Gesprächen. Das hilft. Traurig ist Daniel Heinrich aber weiter darüber, dass alles, was dem Geschäft jetzt wieder auf die Sprünge hilft, nur über Darlehen läuft. Statt Zuschüsse, wie in der Corona-Politik versprochen, müssen neue Schulden aufgenommen werden. „Das geht natürlich nur, weil unser Geschäftsmodell im Grunde tragfähig ist. Ich denke, unsere Bank konnten wir davon überzeugen“, ist er zuversichtlich.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer