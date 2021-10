Schlemmen und Shoppen in Döbelns Innenstadt

Döbeln

Die Premiere des Döbelner Streetfood-Schmecktivals kam 2019 richtig gut an. Deshalb sollte es den Budenzauber mit Musik und besonderem Essen jedes Jahr wieder geben. So werden auch am kommenden Sonnabend wieder die Foodtrucks und Stände mit exotischem und besonderen Speisen und Getränken den Döbelner Obermarkt bevölkern.

Unter dem Motto: „Mutti kocht heute nicht“, steht die Veranstaltung auch in diesem Jahr und bietet zwei Tage lang gesundes Essen, ein buntes Bühnenprogramm und Kinderbelustigung mitten im Stadtzentrum.

Kulinarische Bandbreite

Handbrot, Fisch, afrikanisches und amerikanisches Essen, Burger in verschiedenen Variationen, Pulled Pork und manches mehr soll es an den Ständen wieder geben. „Lediglich gegrillte Insekten haben wir dieses Mal nicht buchen können“, sagt Michael Köhler, der mit seiner Firma „Betreutes Trinken Eventcatering Köhler & Poitzsch“ die Fäden für das Food-Spektakel auf dem Obermarkt zusammenhielt. Er holt die verschiedenen Anbieter aus ganz Deutschland nun schon zum dritten Mal auf die Döbelner Muldeninsel. „Die Resonanz auf die ersten beiden Veranstaltungen war einfach durchweg positiv“, sagt der Veranstalter. Zudem passt der Termin im Herbst gut in den Kulturkalender der Region. Im Mai und Juni ist es zwar wärmer. Doch dann sind meist so viele Stadt- und Dorffeste. Im noch etwas wärmeren September steht traditionell das Döbelner Weinfest im Kalender.

Innenstadthändler öffnen Sonntag

Der Termin im Oktober sagt auch Grit Neumann, Chefin des Döbelner Stadtwerberinges, zu. Denn das Streetfood-Festival macht den verkaufsoffenen Sonntag im Oktober in Döbelns Innenstadt möglich. In den beiden Vorjahren brachte die Veranstaltung viele Leute und vor allem auch neue Gesichter in die Innenstadt. Von den 62 Mitgliedsunternehmen des Döbelner Stadtwerberinges sind etwa 30 Händler und Gewerbetreibende der Innenstadt. Sie werden ihre Geschäfte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr öffnen. „Die Wetterprognosen sind günstig. Wir versprechen uns gut besuchte Geschäfte“, so Grit Neumann.

Live-Musik auf der Bühne

Neben den kulinarischen Angeboten an den Ständen sorgen auf der Bühne auf dem Obermarkt am Sonnabend die Bands „Daily Cool“ und „ExtraHerb“ für die Musik. Am Sonntag wurde die Döbelner Big Band verpflichtet.

Da die Veranstalter beim Schmecktival mit weniger als 1000 Gästen gleichzeitig auf dem Obermarkt rechnen, wird es diesmal keine Einzäunung oder Zugangsbeschränkungen geben. Auch eine Kontaktverfolgung ist nicht notwendig. Allerdings sollten Besucher, da wo es eng wird, die Maske dabei haben.

Von Thomas Sparrer