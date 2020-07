Schluss mit Flickschusterei: Straße in Delmschütz wird saniert

Delmschütz

2018 und 2019 hagelte es Absagen in Sachen Fördermittel für die Gemeinde Ostrau. Die beantrage die finanzielle Hilfe für den grundhaften Ausbau der Delmschützer Straße. Nach zwei Jahren Absage in Folge kam in diesem Jahr der Förderstopp des Sächsischen Verkehrsministeriums dazu. Kurzum: Lange sah es schlecht aus für die sanierungsbedürftige Straße. Jetzt nimmt die Tortur ein gutes Ende: In ihrer jüngsten Sitzung vergaben die Gemeinderäte den Auftrag für die Bauarbeiten.

Auf der Prioritätenliste

Dass es soweit kam, verdankt die Gemeinde der Tatsache, dass auch der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal und die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH Leitungen verlegte. Damit landete das Vorhaben mit zwölf anderen im Freistaat auf einer Prioritätenliste. Die Fördermittelzusage flatterte Anfang Juni in die Gemeinderverwaltung. Und das war dringend nötig. Die Straße ist in einem desolaten Zustand. Risse, Flickstellen und Verformungen prägen die Oberfläche. Durch die zahlreichen Instandsetzungsmaßnahmen in den letzten Jahren sind unterirdisch massive Schäden an den Flächenbefestigungen und im Straßenprofil entstanden.

Anzeige

160 Meter

Die Delmschützer Straße soll auf etwa 160 Meter ausgebaut werden, beginnend nach dem Bachdurchlass. Die vorhandene Buswendestelle bleibt erhalten. Weil sich der Verkehr in Delmschütz in Grenzen hält, wird auf den Bau von Geh- oder gar Radweg verzichtet. Als seitliche Randbefestigung dienen Rundbordsteine. Am rechten Fahrbahnrand wird partiell eine Pflastermulde angebaut, um das Oberflächenwasser abzuleiten. Die Buswendestelle bekommt einen neuen Fahrbahnbelag, eine Rundborde mit Rinnsteinen angebaut. Zehn Wochen Bauzeit sind vorgesehen. Schon bald soll es losgehen, so dass die Arbeiten noch in diesem Jahr fertig gestellt werden können.

Weitere LVZ+ Artikel

Kosten niedriger als geplant

Die Arbeiten führt die LFT Straßen- und Tiefbau GmbH aus Münchhof aus. Sie erhielt den Zuschlag mit der Angebotssumme in Höhe von rund 125 000 Euro. Damit bleiben die Kosten weit unter der ursprünglichen Schätzung von rund 219 000 Euro. 70 Prozent der Kosten werden zudem gefördert. Die Baumaßnahme war begehrt. Zehn Baufirmen bewarben sich darum, doch der Auftrag bleibt in der Region.

Um zu verhindern, dass die dann grundhaft ausgebaute Straße erneut aufgerissen werden muss, sollen in Absprache mit dem zuständigen Unternehmen gleich die Glasfaserkabel für den Breitbandausbau mit verlegt werden.

Von Stephanie Helm