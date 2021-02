Schluss mit Schotterstraße: Zufahrt nach Spitzkiebitz wird erneuert

Ostrau/Spitzkiebitz

Die Zufahrt zum Ostrauer Ortsteil Spitzkiebitz soll erneuert werden. Konkret geht es dabei um die Berghäuser Straße ab dem Abzweig des Wirtschaftsweges, der nach Jeßnitz führt. Der Straßenabschnitt mit einer Länge von zirka 80 Meter ist marode und uneben, nachdem in der Vergangenheit die Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt und repariert wurden.

Alten Asphalt abtragen

Die Firma Hoff Straßen und Tiefbau GmbH aus Ostrau wird die Arbeiten übernehmen. Sie erhielt den Zuschlag von den Gemeinderäten, die den Auftrag für eine Gesamtsumme in Höhe von rund 15 600 Euro vergaben. Die vorhandene Asphaltschicht wird zunächst aufgebrochen und entsorgt, bevor neuer Asphalt als Deckschicht auf die Straße kommt.

Anzeige

Neue Querschläge

Im gleichen Atemzug soll das Steilstück zum Wendehammer und zur Antennenanlage in Angriff genommen werden. „Bei Regen spült es die Schotterdecke dort regelmäßig aus“, nennt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) das Problem. Der ebenfalls etwa 80 Meter lange Streckenabschnitt muss aber erst einmal geflickt werden, damit er wieder befahrbar wird. So soll die obere Schotterschicht abgetragen und bei Bedarf der Boden ausgetauscht werden. Am Ende soll eine neue Asphalttrag- und Deckschicht auf den Streckenabschnitt kommen. Weil die vor vielen Jahren eingebauten Querschläge nicht mehr funktionieren, sollen neue aus Kleinpflaster, in Bettonbettung versetzt, verbaut werden. Die leiten das Oberflächenwasser künftig ins Grüne. Beide Abschnitte erhalten zudem ein Bankett.

Der frühe Vogel

Das Geld für die Maßnahme nimmt die Gemeinde aus dem Budget Straßeninstandhaltung des diesjährigen Haushaltes.

„Wir wollen so viele Maßnahmen wie möglich gleich zu Beginn des Jahres vergeben“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling. „Damit wir nicht in Verzug kommen.“ In der selben Sitzung vergaben die Gemeinderäte bereits den Auftrag für die neue Straßenbeleuchtung in Rittmitz sowie für den Abriss des alten Feuerwehrdepots in Schrebitz.

Von Stephanie Helm