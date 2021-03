Schmerzen? Leisniger Gelenk-Experte gibt telefonisch Rat

Leisnig

Am Expertentelefon der Helios Klinik Leisnig geht es am heutigen Nachmittag um das Thema „Gelenkschmerzen“ Zwischen 16 und 18 Uhr steht Dr. Henning Merten-Conradi am Telefon zu Fragen rund um Schmerzen in Knie, Hüfte und Schulter zur Verfügung. In der Klinik kann auch schon wieder operiert werden.

Nach wie vor sind in diesem Jahr in der Helios Klinik Leisnig noch keine Informationsveranstaltungen für Patienten und Interessierte möglich. „Aber gerade zu einem wahren Volksleiden – Schmerzen in den Gelenken – besteht oft ein großer Informationsbedarf, wie wir das sonst in unseren regulären Patientenvorlesungen immer wieder feststellen konnten“, weiß Dr. Henning Merten-Conradi, Oberarzt des Departments für Orthopädie und Unfallchirurgie der Helios Klinik Leisnig.

Daher bietet der Mediziner außerhalb der regulären Sprechzeiten im MVZ Leisnig das Expertentelefon an. „Betroffene, die unter Gelenkbeschwerden leiden, all jene, die vielleicht schon eine Diagnose haben, aber unsicher sind, wie es weitergehen soll, oder auch, wer aufgrund der Corona-Situation verunsichert ist, und sich nicht in eine Praxis traut – alle können in der angegebenen Zeit zum Hörer zu greifen und mit mir ins Gespräch zu kommen“, so der Facharzt.

„Ich kann mir das Beschwerdebild anhören, Tendenzen erkennen und Empfehlungen aussprechen, wie dringend ein Termin beim Arzt notwendig ist“, so Dr. Merten-Conradi. Auch operative Eingriffe sind wieder möglich. Helios entwickelte bereits 2020 ein umfangreiches Sicherheitskonzept , um Patienten und Personal zu schützen. Dazu zählen regelmäßige Testungen der Patienten und Patientinnen und des Personals. Außerdem ist ein Großteil des Klinikpersonals geimpft und trägt aktiv zum Schutz bei. Expertentelefon „Gelenkschmerzen“, Telefon 034321/82 828, Montag, 29. März, 16 bis 18 Uhr.

Von sro/daz