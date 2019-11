Schmiedewerk Roßwein: Überleben mit 70 Prozent weniger Auftragsvolumen

Roßwein

Das frühere Schmiedewerk in der Goldbornstraße in Roßwein macht zu – das zumindest will manch einer in der Stadt gerüchtehalber wissen. „Nein, wir machen nicht zu“, kann Hans-Joachim Porst, Betriebsratschef im Roßweiner Werk der Frauenthal Powertrain GmbH, die Zweifler beruhigen.

Auftragslage noch recht gut

Richtig ist, dass dem früheren Schmiedewerk an der Goldbornstraße vor zwei Jahren ein großer Auftraggeber abhanden gekommen ist. Rund 70 Prozent des Auftragsvolumens im Roßweiner Werk hatte die Zulieferung für Renault ausgemacht. Dieser Vertrag ist ausgelaufen. Im Zuge des Verkaufs des Roßweiner und des Plettenberger Werkes vom Vorbesitzer an die Frauenthal Powertrain GmbH war der Vertrag mit Renault nicht neu belebt worden.

Für das Roßweiner Werk, in dem 130 Mitarbeiter zum Teil in rollender Woche gearbeitet hatten, ein großer Einschnitt. Dennoch: „Unsere Auftragslage ist immer noch recht gut“, sagt Porst. Bis ins Jahr 2021 gibt es Aufträge, das erste Quartal des kommenden Jahres ist hundertprozentig abgesichert. Auf der alten Schmiedeanlage wird immer noch im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet.

Auf der neuen, vollautomatischen Schmiedepresse, die in diesem Jahr mit einer Millionen-Investition saniert wurde, läuft der Betrieb in zwei Schichten. „Leider“, sagt Hans-Joachim Porst, denn die Anlage, die aufs Zehntel genau schmiedet und nach der Sanierung wieder alle geforderten Parameter erfüllt, ist für drei Schichten konzipiert.

Weg vom Verbrennungsmotor

Unter anderem für VW, Audi, Porsche, Ford, MAN und Actros stellen die Roßweiner Schmiedewerker vor allem Pleuel und Ausgleichswellen her, auch für John Deere, also für Nutzkraftwagen und Traktoren. Neben der normalen Konkurrenz spielt für die Entwicklung der Auftragslage auch die Weiterentwicklung der Elektromobilität eine Rolle. Keine leichte Zeit für die Branche. Hans-Joachim Porst hofft auf den Wasserstoff als Antriebsmittel anstelle von Strom. „Das wäre der Brückenschlag zum Verbrennungsmotor“, sagt der Betriebsratschef. Diese Hoffnung allein allerdings hält das Roßweiner Werk nicht am Leben, die 130 Beschäftigten nicht dauerhaft im Arbeitsprozess. Deshalb stellt der Betriebsrat klare Forderungen an die Unternehmensführung: „Es muss in absehbarer Zeit das Ziel sein, Schmiedestücke herzustellen, die nicht unbedingt zum Verbrennungsmotor gehören.“ Ganz klar gäbe es genügend Wirtschaftszweige, in denen die Zukunft für Schmiedewerker gesicherter sei: Bahn, öffentliche Verkehrsmittel, Medizintechnik, Bau. „Überall werden Schmiedeteile gebraucht.“ Die Maschinen in Roßwein sind da, lediglich die Gesenke für neue Teile müssten hergestellt werden. Auch das kann in Roßwein passieren. Der Job der Unternehmensleitung sei es, diese Umorientierung auf den Weg zu bringen.

Noch sieht es in dem kleinen Frauenthal-Werk in Roßwein relativ gut aus. Deshalb zeigen sich die Roßweiner jetzt auch solidarisch mit dem Mutterwerk in Plettenberg ( Nordrhein-Westfalen). Den 540 Mitarbeitern dort droht aufgrund der Auftragslage die Kurzarbeit, weshalb die Roßweiner ihre Aufträge für die Nutzfahrzeuge erst einmal an die Sauerländer abgeben.

Von Manuela Engelmann-Bunk