Schmiedewerk Roßwein schließt

Roßwein

Zum Jahresende wird der Standort Roßwein der Frauenthal Powertrain GmbH geschlossen. 100 Mitarbeiter verlieren dann ihre Arbeit. Das teilte die Geschäftsführung der Belegschaft heute vormittag in einer kurzfristig einberufenen Betriebsversammlung mit. Als Gründe nannte Geschäftsführer Amit Bedi Auftragsverluste in immenser Höhe. Die Coronakrise habe außerdem wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Seit März befindet sich die Belegschaft in Kurzarbeit. Um Neuaufträge habe man sich bemüht, doch die Abschlüsse würden bei weitem nicht ausreichen, um beide Standorte des Unternehmens – in Plettenberg befindet sich der Mutterkonzern – in eine nachhaltige Zukunft führen zu können. Das frühere Schmiedewerk war einer der größten Arbeitgeber in Roßwein.

Von Manuela Engelmann-Bunk