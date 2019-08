Hartha

In den vergangenen Wochen gingen bei der Interessengemeinschaft (IG) „Wir – für ein schönes Hartha“ einige Beschwerden ein. Grund dafür waren Schmierereien auf der Picknickbank nahe der Umgehungsstraße.

„Die Mitglieder der IG „Wir – für ein schönes Hartha“ sind für jede Unterstützung zur Verschönerung unserer Stadt und der Ortsteile dankbar, nur stellen wir uns die Verschönerung etwas anders vor, als diese ‚Künstler’“, heißt es im aktuellen Amtsblatt der Stadt. Unter dem Satz ist ein Foto der Picknickbank bei der Umgehungsstraße vor den Kreiseln abgedruckt. Es ist die ironische Antwort auf die Schmierereien, die den Erholungsort derzeit „verschönert“. Auf dem Mülleimer sind gesprühte Buchstaben zu sehen und auf dem Tisch unverständliche Worte sowie die Polizistenbeleidigung ACAB – „All Cops are bastards“, was übersetzt „Alle Polizisten sind Bastarde“ heißt.

Picknickbank bereits vor einiger Zeit verunstaltet

„Erst vor einigen Wochen hat jemand ein Hakenkreuz in die Bank geritzt“, erzählt Mitglied der IG Silke Weise. Gemeinsam haben sie die Picknickbank abgeschliffen und neu gestrichen um das Geritzte zu entfernen. Den Vorfall haben sie bei der Polizei gemeldet. „Wenn wir etwas aufstellen, dann bemühen wir uns darum, dass es gepflegt wird“, so Weise. „Das alles kostet ja auch Geld“.

Die Picknickbank hat die Firma Estler Straßen- und Tiefbau GmbH aus Hartha gesponsort. Den Ort in der Nähe der Umgehungsstraße hat die IG bewusst rausgesucht, da man sich mit Blick auf Hartha ausruhen kann. Außerdem führen Wanderwege dort entlang, die die Bürger gerne nutzten. „Es wird gut von den Bürgern angenommen, daher haben sich auch viele bei uns gemeldet, als das Hakenkreuz und dann die Schmierereien kamen“, erzählt Weise.

Hinweise melden

Weitere Schmierereien in Hartha seien ihr nicht aufgefallen, bis auf das Graffiti, das vor einer Woche an die Pestalozzi-Schule geschmiert wurde. Unter anderem war es eine SS-Rune, das auf eine Fläche von circa 2 Meter mal 1,20 Meter gesprüht wurde. „Wenn der ein oder andere Bürger so etwas mitbekommt, wäre es schön, wenn sie Hinweise geben könnten“, sagt Weise.

Von Nicole Grziwa