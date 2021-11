Schmück-Papst von Gallschütz knipst über 10.000 Lichter an

Gallschütz

Damit sein Grundstück zum ersten Advent erstrahlt, trifft Dieter Kroschke schon seit Oktober alle Vorkehrungen. Der 67-Jährige ist der Schmück-Papst von Gallschütz. Seit Jahren schon tüftelt, bastelt und dekoriert er Haus und Garten in der Weihnachtszeit. Dieses Jahr ist ihm das besonders wichtig. Denn aufgrund der Corona-Pandemie wird er auch diesmal keinen Weihnachtsmarkt mit seiner Familie besuchen können. Um in festliche Stimmung zu kommen, muss Dieter Kroschke aber nur durch seine Haustür nach draußen gehen.

Über 10.000 Lampen im Garten

Dort erwarten ihn über 10.000 Lampen, die er eigenhändig und ohne Hilfe aufgestellt, hingehangen und schließlich angeknipst hat. Das Anknipsen – ein magischer Moment bei den Kroschkes – findet dabei jedes Jahr zur selben Zeit statt. Immer am Abend vor dem ersten Advent. Und von da an lässt der 67-Jährige sein Grundstück die ganze Weihnachtszeit hinweg erstrahlen. Am Freitag zog er die letzten Strippen. „Ein bisschen muss noch verkabelt werden“, sagt er und untertreibt. Kabel mit einer Gesamtlänge von einem halben Kilometer sorgen für den Strom, der das Lichtermeer zum Strahlen bringt.

Zur Galerie So leuchtet es dieses Jahr im Grundstück von Dieter Kroschke.

Mini-Schneemann-Land neu eingezogen

Seine Ideen holt er sich aus dem Internet. „Da sieht man immer mal was“, sagt er. So ist ihm auch die Inspiration zu seinem neusten Werk gekommen. Ein Mini-Schneemann-Land steht dieses Jahr zum ersten Mal in seinem Garten. Mit dem Basteln angefangen hat er schon letztes Jahr. Dafür hat er Holzscheiben bearbeitet, während sein Enkelkind beim Malen geholfen hat. Dabei muss auch seine Frau Jutta helfen. Den Rest stemmt Dieter Kroschke allein. Wer jetzt am Haus der Kroschkes in Gallschütz vorbeiläuft, sieht das Mini-Schneemann-Land gleich von der Straße aus.

Schwibbogen statt Gardinenstange

Und es ist nicht das einzige Neue, was bei ihm eingezogen ist. Neben dem großen Schwibbogen, der schon seit sieben Jahren im Garten prangt – seine Frau hat ihm ihn zum 60. geschenkt – kommt jetzt noch ein weiterer hinzu. Drei Meter lang und 1,40 Meter hoch ist der. Hergestellt hat ihn Dieter Kroschke selbst. Und das eigentlich nur, weil seine Tochter ein paar ausrangierte Gardinenstangen hatte. Die wollte sie eigentlich entsorgen. Doch der Schmück-Papst hatte eine Idee. „Warte mal, hab ich zu ihr gesagt. Daraus mach ich mir was.“ Und er machte. Einen gigantischen Schwibbogen mit Tannenbäumen, die sogar leuchten.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Stephanie Helm