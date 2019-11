Schnäppchen für Hartha? Ein-Euro-Haus kommt mit teurem Haken

Hartha

Ob das Haus an Harthas Karl-Marx-Straße wirklich so ein Schnäppchen ist, wie es auf dem ersten Blick scheint? An dem Gebäudekomplex in der Nähe des Marktplatzes bröckelt der Putz, ein dichtes Dach scheint es auch nicht mehr zu haben und der ehemalige Besitzer hat, nach Angaben der Stadt, das Haus längst aufgegeben.

Sensationeller Kaufpreis

Eigentümer des Grundstücks ist mittlerweile der Freistaat Sachsen, doch bei der Stadtratssitzung Ende Oktober wurde beschlossen, dass die Stadt die Ruine nun übernehmen soll. Sensationell daran ist vor allem der Preis. Für gerade einmal einen Euro soll das 70 Quadratmeter Grundstück inklusive Bauten nun in städtisches Eigentum übergehen. Ein Erhalt des Gebäudes ist allerdings nicht geplant. Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) betonte vorab, das Gebäude habe keine ortsprägende Wirkung und sei ohnehin baufällig.

Die Kosten für den Abriss dagegen sind hoch, könnten aber durch einen Fördermittelantrag beim Land für die Stadt gesenkt werden, erklärt Bauamtsleiter Ronald Fischer bei der Ratssitzung. Dann würde sich der Eigenanteil der Stadt von 52.000 Euro auf nur noch 12.000 Euro verringern. Gestellt wurde der Antrag bereits.

Förderung nur bis Ende des Jahres möglich

Die Fördermittel vom Staat beziehen sich lediglich auf den Abriss des Gebäudes. Die wurden einhergehend mit dem geplanten Abriss des Stadtgutes Hartha beantragt. Die Gesamtkosten für beide Rückbauten liegen nun bei rund 261.000 Euro. Bürgermeister Kunze erklärte daher im Stadtrat auch die Dringlichkeit des Antrages: Nur bis Ende des Jahres sei die Förderung durch staatliche Mittel noch möglich, um die Kosten somit zu senken.

Was dann mit der freien Fläche passieren soll, ist noch unklar. Aus dem Rathaus heißt es, es gebe und gab auch schon Anfragen von Anwohnern, die sich für Teile des Grundstückes interessierten.

Von Vanessa Gregor