Schnee stürzt Region Döbeln ins Verkehrschaos

Region Döbeln

Der Wintereinbruch hat die Region Döbeln in ein Verkehrschaos gestürzt. So ereignete sich auf der Autobahn 14 zwischen Döbeln-Ost und Döbeln-Nord ein schwerer Unfall. In Hartha ist die S 36 gesperrt. Auf vielen Straßen blockieren Lkw den Verkehr, sie wegen der Glätte Steigungen nicht hinauf kommen, in Waldheim sogar im Stadtzentrum.

Unfall auf der 14

„Ein Lkw und ein Transporter sind beteiligt“, sagt Thomas Harnisch, Einsatzleiter der Döbelner Feuerwehr, über den Unfall auf der Autobahn. Bei Leisnig blieb auf der A 14 ein Gefahrgutraporter mit ausgefallener Elektronik stehen. Die Polizei musste diesen Unfall absichern. Auch auf der A 4 herrschen teils chaotische Zustände. So ist die Abfahrt Siebenlehn gesperrt.

Rückstau bis Leisnig

Liegengebliebene Lkw haben die Staatsstraße 36 in Hartha gesperrt. Zu dieser gehören in der Region Döbeln die Umgehungsstraßen Waldheim, Hartha, Leisnig. Der Rückstau von Hartha reicht bis nach Leisnig.

Nichts geht mehr zwischen der B 175, Autobahnanschlussstelle Döbeln-Ost und Roßwein. Mehrere Lkw hängen dort bereits vor Naußlitz auf der S 39 fest. Brummifahrer versuchen durch Zurücksetzen wieder auf die B 175 zu gelangen.

Kein Durchkommen Richtung Roßwein. Quelle: Olaf Büchel

Bahnhofsberg raufmüllern

In Waldheim blockierten an zahlreichen Stellen Laster die Straßen. So zum Beispiel die Spange der Gartenstraße. Darum gab Rückstau bis auf die Kriebsteiner Straße. Auch auf der Umgehungsstraße (S 36) standen die Laster – zum Glück in dem Bereich, der dreispurig ausgebaut ist. Auch am Ortsausgang Massanei kam ein Laster nicht die Steigung rauf. Pkw-Fahrer mussten in Waldheim am Dienstagmorgen ebenfalls von ihren, falls vorhanden, Fahrkenntnissen auf winterlichen Straßen Gebrauch machen und beispielsweise den Bahnhofsberg „raufmüllern“. Wie Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) sagt, ist der Bauhof im Winterdienst-Dauereinsatz. Aber sowie die Straße geräumt ist, fällt schon wieder neuer Schnee drauf.

In Ostrau helfen die Bauern

„Wir haben die Sache im Griff“, sagt Jens Geißler, der den Bauhof in Ostrau leitet. Bereits um 4:45 Uhr starteten die Bauhofmitarbeiter sowie die externen Firmen, die in Sachen Winterdienst für die Kommune tätig sind, mit ihrer Arbeit. „Gerade haben wir unsere zweite Runde gestartet“, erklärte Jens Geißler um 10.30 Uhr. Auch in der Ortslage Schrebitz, wo es sonst gern mal kritischer wird, ist soweit alles in Ordnung. Der Winterdienst der Gemeinde Ostrau arbeitet übrigens eine ganz klare Prioritätenliste ab, weiß Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). „Erst die Busstrecken, dann Fußwege, Gewerke und Berge“, so das Gemeindeoberhaupt. Für Härtefälle stehen sogar die Landwirte parat. Andreas Paas aus Delmschütz kümmerte sich am Dienstag zum Beispiel um die Straße zwischen Kiebitz und Rittmitz. „Dort weht es immer schnell zu“, erklärt Dirk Schilling. Für die Kreisstraßen innerhalb der Gemeinde ist der Landkreis zuständig. Trotzdem musste der Bauhof auf der Kreisstraße in der Ortslage Zschochau unterstützend eingreifen und beim Salzen helfen.

Von diw/obü