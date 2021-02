Schneemassen haben Region Döbeln fest im Griff

Region Döbeln

140 Mitarbeiter mit 56 Fahrzeugen, darunter 32 von beauftragten Fremdfirmen, sind beim Winterdienst auf den 1600 Kilometern Bundes-, Staats- und Kreisstraßen Mittelsachsens im Dauereinsatz unterwegs. Dirk Hänel vom Straßenbetriebsdienst bedankt sich bei seinen Leuten: „Das Engagement der Mitarbeiter ist sehr groß“, so Hänel. Da der Schneefall nachlässt, wird sich die Situation auf den Straßen wieder entspannen. Dennoch bereiten sich die Meistereien zum Teil auf eine weitere Nachtschicht vor. Unterdessen sind die Salzlager noch gut gefüllt. Neues Salz wird ständig nachbestellt. In den vergangenen 24 Stunden wurden rund 600 Tonnen Salz verbraucht. In Summe für die Saison sind es bereits mehr als 11.300 Tonnen.

Liegengebliebene Lkw

Probleme gab es stellenweise durch liegengebliebene Lkw, die Straßen blockierten. „Der Wind sorgte teilweise für starke Verwehungen“, heißt es aus der Döbelner Meisterei, deren Mitarbeiter sowie die Fahrer der Fremdfirmen waren die gesamte Nacht im Einsatz. Seit Sonntagmorgen, 3 Uhr, sind die Räumfahrzeuge der Meisterei in Hainichen ununterbrochen unterwegs. Auch mit der Schneeschleuder, um die Fahrbahnen wieder zu verbreitern.

Zur Galerie Menschen in der gesamten Region einte am Montag eines ganz besonders: das Schneeschippen. Während vor allem größere Fahrzeuge wie Bus und Lkw auf den Straßen zu tun hatten, kämpfte sich der Winterdienst von Städten und Gemeinden durch die weiße Pracht.

„Hier fällt allerdings ein Räumfahrzeug für die nächsten Tage leider aus. Als der Unimog in den Morgenstunden eine Kreuzung freiräumte, stieß ein Fahrzeug beim Überholen mit dem Winterdienstfahrzeug zusammen“, schildert Peggy Hähnel, Pressereferentin im Landratsamt. Autofahrer bittet sie, Geduld zu haben beziehungsweise für den Weg mehr Zeit einzuplanen und ihre Fahrweise anzupassen. „Das Rangieren an den Kreuzungen ist nötig, dauert aber auch etwas länger. Es wird bewusst in den Morgenstunden gemacht, in denen noch weniger Verkehr herrscht.“

2,5 bis drei Stunden dauert bei den Straßenmeistereien in etwa ein Umlauf bis das Räumfahrzeug wieder an der gleichen Stelle entlang kommt.

Regiobus auf allen Linien unterwegs

Bei Michael Tanne, Geschäftsführer der Regiobus Mittelsachsen GmbH, klingelte am Montag das Telefon heiß. Es gab einige Nachfragen, ob und wie die Linien- beziehungsweise Stadtbusse fahren. Er sagt zum Montagmorgen mit viel Schnee: „Grundsätzlich sind wir von den Betriebshöfen ausgerückt. Wir haben keine einzige Linie eingestellt.“ Allerdings musste und muss mit erheblichen Verspätungen gerechnet werden. „Wenn zum Beispiel ein Lkw irgendwo an einem Berg steht, dann stehen wir mit unseren Bussen dahinter.“ Auch im Döbelner Stadtverkehr waren und sind alle Busse im Einsatz. Dort muss damit gerechnet werden, dass dann mal eine Runde ausfällt, damit die darauf folgende wieder pünktlich im Plan liegt. Die Fahrgäste werden darum gebeten, beispielsweise vor Terminen eine weit größere Zeitspanne einzuplanen, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Einige Dörfer nicht zu erreichen

In einigen wenigen Fällen konnten einzelne Haltestellen auf den Dörfern nicht angefahren werden. Das führte dazu, dass zum Beispiel einige Schüler der Abschlussklassen der Peter-Apian-Oberschule in Leisnig heute nicht zum Unterricht erscheinen konnten. So berichtet der Döbelner Regio-Bus-Betriebsleiter Ivica Boskovic von der Linie Nummer 895, zwischen Leisnig und Döbeln, dass in Dörfern wie beispielsweise Nauhain oder Eichhardt der Schnee die Anfahrt der Haltestellen verhinderte. In Eichardt sei es ein spezieller Fall: „Die Haltestelle liegt in einer Wendeschleife. Wenn wir dort reinfahren, obwohl hoher Schnee ist, und dann steckt der Bus dort fest – dann kommen wir mit dem Fahrzeug nicht wieder raus. Wir können diese Haltestellen dann nicht bedienen,“ so Boskovic. Prinzipiell sei der Fahrer in derartigen Fällen in der Verantwortung und müsse eine Entscheidung treffen. In der Regel tut er das gemeinsam mit dem jeweils zuständigen Disponenten, mit dem er sich dazu telefonisch verständigt. Innerhalb der Linie Nummer 924 konnten beispielsweise die Haltestellen in Sitten und Kleinpelsen ebenfalls nicht angefahren werden. Es handle sich um wenige Fälle.

Verspätungen nicht zu vermeiden

Boskovic hatte trotzdem gemessen an den Wettervorhersagen Schlimmeres erwartet. Prinzipiell waren die Winterdienst-Mitarbeiter mit dem Räumen aktiv, sagt auch Regio-Bus-Geschäftsführer Tanne. Er betont: „Ich sage ausdrücklich: Wir fahren. Wo die Fahrbahnen enger werden, weil dort der geräumte Schnee liegt, geht es natürlich im Begegnungsverkehr entsprechend langsamer vorwärts. Für Verspätungen bitten wir deshalb um Verständnis.“

MRB stellt Zugbetrieb ein

Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) hingegen musste auf Grund der starken Schneefälle den Betrieb auf der Regionalbahnstrecke RB 110 zwischen Döbeln und Leipzig komplett einstellen, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit.

Müllautos blieben im Depot

Die Entsorgungsgesellschaft Döbeln hatte am Montagmorgen aufgrund der Wetterlage alle Touren abgesagt. Die Müllfahrzeuge blieben im Depot an der Döbelner Teichstraße. „Wir wollten unsere Mitarbeiter auf den Fahrzeugen keiner unnötigen Gefahr aussetzen“, sagt René Pinzel von der EGD. Wenn es die Wetterlage erlaubt, solle die Montagtour wird am Dienstag nachgeholt werden. Somit verschieben sich alle Mülltouren in dieser Woche um einen Tag. Bis Sonnabend soll alles aufgeholt werden. Die Bürger sollen ihre abzuholenden Mülltonnen wie gehabt an der Straße bereitstellen und sie gegebenenfalls einen Tag länger stehen lassen. Um Verständnis bittet René Pinzel aber dafür, dass bei dem angesagten starken Frost die Mülltonnen möglicherweise nicht komplett entleert werden können, wenn Müll etwa festfriert.

Schnee muss aus der Leisniger Altstadt

Leisnig steht bei starkem Schneefall jedes mal vorm gleichen Problem: In der Altstadt, mit ihren engen Gassen, können nur kleine Räumfahrzeuge zum Einsatz kommen. Und: Der zusammengeschobene Schnee macht die Straßen und Gassen dann noch enger, für Autos gar unpassierbar. Am Montag hat die Stadtverwaltung Leisnig die Firma Straßenbau Andrä beauftragt, den Schnee aus der Altstadt zu räumen. Dafür kommt neben Lastwagen für den Transport weitere Technik wie zum Beispiel Radlader zum Einsatz. Der Schnee wird an den Stadtrand geschafft und auf dem Parkplatz zwischen Freibad und Umgehungsstraße abgeladen.

Verspätungen im Schulbusverkehr

Dass es beim Schulbusverkehr Verspätungen gab, bestätigt auch das Stadtoberhaupt. So fuhr der Bus in Richtung Hartha, den die Gymnasiasten morgens nehmen, etwa fünfzehn Minuten später. Auch dass beispielsweise der Ort Sitten am Morgen nicht angefahren werden konnte, bestätigt Goth. Es sei dort stellenweise zu starken Verwehungen gekommen. „Der Winterdienst von unserem Bauhof ist im Einsatz. Ich bitte angesichts dieser Extremwetterlage um Verständnis dafür, dass hier nach einer Prioritätenliste vorgegangen wird.“ Manche Orte seien später dran.

Auch am Döbelner Gymnasium kamen nicht alle Lehrer und Schüler der Abgangsklassen pünktlich zum Unterricht. Aber die Mehrzahl der Schüler kam irgendwie zur Schule, so Schulleiter Michael Höhme.

Zschaitzer Räumfahrzeug macht schlapp

Da hätte sich Immo Barkawitz, Bürgermeister von Zschaitz-Ottewig, am liebsten die Haare gerauft. Ausgerechnet, wenn es am allernötigsten ist, machte eines der Räumfahrzeuge der Gemeinde schlapp. „Als die Jungs nachts losfahren wollten, stellten sie fest, dass das Fahrzeug kaputt ist“, sagt der Bürgermeister. „Die ganze Zeit ging das.“ Also wurde in Zschaitz-Ottewig mit einem Fahrzeug weniger in der Flotte geräumt. „Wir holen das jetzt langsam alles auf“, sagt Immo Barkawitz am Montagmittag.

Landwirt unterstützt Ostrauer Bauhof

In Ostrau sprangen die Fahrzeuge allesamt an. Die Bauhofmitarbeiter waren seit 3 Uhr morgens auf den Beinen, um der weißen Pracht zu Leibe zu rücken. Auch die externen Firmen, die von der Gemeinde beauftragt wurden, machten sich um die Zeit schon auf den Weg. Landwirt Andreas Paas aus Delmschütz leistete mit seinen schweren Maschinen Unterstützung, um vor allem die Straßen zwischen Kiebitz, Schrebitz und Rittmitz frei zu halten. „Dort gibt es immer besonders viele Verwehungen, zu mal dieses Mal der Wind besonders stark ist“, weiß Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Ihm sei noch nicht zu Ohren gekommen, dass es an irgendeiner Stelle im Gemeindegebiet hakt. „Die Leute sehen, dass gefahren wird. Und wer kann, der bleibt auch zuhause“, beobachtete Dirk Schilling.

Keine Katastrophen beim Waldheimer Winterdienst

„Die Mitarbeiter des Bauhofs sind ohne Unterlass im Winterdienst, von morgens um vier bis abends um zehn“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Er bittet aber um Verständnis, wenn nicht alle Straßen gleich blitzblank sind. Die Salzvorräte des Bauhofs reichen, gleichwohl streuen es die Winterdienstler nicht überall. „An einigen Stellen arbeiten wir mit festgefahrener Schneedecke“, sagt der Bürgermeister. Der Winterdienst in Waldheim ging bisher ohne Katastrophen ab, lediglich ein Räumschild sei leicht verbogen aus dem Einsatz zurückgekommen. Der Waldheimer Bauhof fährt den Winterdienst mit Unimogs und dem neuen Multicar.

Vergleichsweise wenige Unfälle

Verkehrsunfälle ereignete sich nach Angaben der Polizei angesichts der Straßenverhältnisse vergleichsweise wenig. „Im Betrachtungszeitraum von Sonnabend bis heute sind im Raum Döbeln insgesamt drei Verkehrsunfälle ohne Verletzte bekannt geworden“, teilt Andrzej Rydzik, stellvertretender Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage mit. Alle drei Unfälle passierten am Montag und auch in Döbeln, zwei davon beim Einparken. Der dritte Unfall geht auf einen Zusammenstoß eines Winterdienstfahrzeugs mit einem Pkw auf der Thomas-Mann-Straße zurück. „Ansonsten sind am Montag zwei weitere Sachverhalte in der Region bekannt geworden, die aus polizeilicher Sicht nicht als Verkehrsunfälle zu werten sind, da keinerlei Sachschaden entstanden war. Auf der B 169 am Abzweig Zschaitz war heute Morgen ein Lkw in einer Schneewehe stecken geblieben und ebenfalls auf der B 169 war in Heyda ein Lkw in den Straßengraben gefahren“, so Andrzej Rydzik.

Prozess-Absage am Amtsgericht

Am Amtsgericht in Döbeln startete der erste Tag der Woche unterdessen mit Prozess-Absagen. So sollte eigentlich der zweite Verhandlungstag für einen 27-jährigen Döbelner sein. Der ist wegen einer ganzen Litanei an Taten angeklagt. Er sitzt in Untersuchungshaft in der JVA Dresden. Von dort hätten ihn Bedienstete in Döbeln im Gericht vorführen sollen. Aber die Grüne Minna blieb im Schnee stecken. In Untersuchungshaft sitzt der 27-Jährige, weil er als dringend tatverdächtig gilt, in Döbeln einen Mercedes geraubt zu haben. Richterin Ines Opitz, Staatsanwältin Angelika Rickert und ein geladener Zeuge warteten vergeblich. Die Verhandlung musste wohl oder übel verschoben werden.

Von Thomas Sparrer, Steffi Robak, Dirk Wurzel und Stephanie Helm