Schneezäune und Winterdienst-Plan stehen

Roßwein

Schnee? Nein, Schnee braucht Monika Weigel eigentlich nicht. Auch nicht an Weihnachten, wo es sich viele andere möglicherweise ob der heimeligen Atmosphäre wünschen, die die weiße Pracht verströmt. Roßweins Bauhofchefin kann auf diese ästhetische Zugabe verzichten, bedeutet doch der Winterdienst für die städtischen Mitarbeiter immer wieder eine zusätzliche Herausforderung.

Vorbereitet ist das Bauhof-Team längst. Seit der ersten Novemberwoche stehen nicht nur die Schneezäune, sondern auch die Pläne für die Mitarbeiter, die aussagen, wer wann Dienst und Bereitschaft hat. Zirka 63 Kilometer kommunales Straßennetz haben die zehn zur Verfügung stehenden Bauhofmitarbeiter zu betreuen. Mit fünf Fahrzeugen. Ein Unimog, zwei Multicar, ein Transporter für den Fußweg und ein kleiner Traktor, der ebenfalls für die Fußwegberäumung genutzt wird, stehen zur Verfügung, um im Fall der Fälle für schneefreie Straßen und Wege zu sorgen. Besetzt werden muss normalerweise jedes Fahrzeug mit zwei Personen.

Bereits ausgelagert hat die Stadt die Beräumung in Niederstriegis. Dort räumt die Agrotechnik Böhrigen die Großgemeindestraßen. Auch der Ullrichsberg ist seit diesem Jahr in diese Hände übergeben worden. In Gleisberg, Haßlau, Ossig und Naußlitz fährt der Bauhof die Straßen ab und sollte es ganz dicke kommen, steht Bauer Schumann auf Abruf zur Verfügung, um die Stadt beim Winterdienst zu unterstützen.

Noch scheint alles ruhig zu sein an der Schneeflockenfront. Der Jahreswechsel könnte für die in Winterdienstbereitschaft stehenden Mitarbeiter noch entspannt laufen. Problematisch empfindet Monika Weigel dabei weniger die Zeit, in der viel Schnee fällt. „Das Problem ist vielmehr der permanente Wechsel zwischen schnellem Einfrieren der Straßen und dem schnellen Abtauen“, sagt sie. Mit der Glätte auf den Straßen sei schwieriger umzugehen, als mit dem Schnee an sich.

Von Manuela Engelmann-Bunk