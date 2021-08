Schnell laden mit Ökostrom in Döbeln-Ost

Döbeln

Fahrer von E-Autos finden in Döbeln insgesamt acht öffentliche Ladestandorte mit 19 Ladepunkten. Der Neueste wurde jetzt von EnBW bei Euronics aufgestellt. Nach fünf von den Stadtwerken Döbeln betriebenen Ladesäulen im Stadtgebiet hat nun auch das Energieunternehmen aus Baden-Württemberg im Gewerbegebiet Döbeln-Ost eine Schnellladesäule aufgestellt. Diese steht am Euronics-Markt in der Richard-Köberlin-Straße 5 und ergänzt das EnBW HyperNetz. Kundinnen können hier einkaufen gehen, währen ihr E-Auto lädt. Durch die Nähe zur Bundesstraße 175 und zur Autobahnanschlussstelle Döbeln-Ost eignet sie sich außerdem gut als Lademöglichkeit für Reisende. Damit stehen E-Autofahrerinnen zwei hochmoderne neue Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 150 Kilowatt und den gängigen Anschlüssen zur Verfügung. Dort können sie, je nach Aufnahmeleistung ihres Fahrzeugs, in nur zehn Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite laden. Wie an allen Ladepunkten der EnBW fließt auch in Döbeln 100 Prozent Ökostrom.

„Mit dem Ausbau unserer Schnellladeinfrastruktur erweitern wir kontinuierlich die Möglichkeiten für E-Autofahrerinnen. Wir wollen unseren Kundinnen eine optimale Ladeinfrastruktur bieten – überall dort, wo sie benötigt wird“, erklärt Timo Sillober, Chief Sales & Operations Officer bei der EnBW. Die EnBW ist schon heute Betreiberin des größten Schnellladenetzes in Deutschland. Seit Jahren forciert das Energieunternehmen den flächendeckenden Ladeinfrastrukturausbau mit Nachdruck. Hochmoderne Schnellladestandorte bilden dabei den Schwerpunkt. Bis 2025 möchte das Unternehmen 2 500 Schnellladestandorte deutschlandweit betreiben. Das sind mehr Standorte als es bei Deutschlands führenden Mineralölunternehmen jeweils Tankstellen gibt. Mit ihnen bringt die EnBW ultraschnelles Laden genau dorthin, wo E-Autofahrerinnen dieses benötigen, ob beim Handel, in der Stadt, im Umland oder im Fernverkehrsnetz. Dafür investiert die EnBW allein bis 2025 jährlich rund 100 Mio. Euro im Bereich Elektromobilität und nimmt im Schnitt jeden Tag einen neuen Schnellladestandort in Betrieb.

Das EnBW HyperNetz® bietet E-Autofahrerinnen Zugang zu mehr als 190 000 Ladepunkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Liechtenstein. Dazu zählen auch tausende Ladepunkte anderer Betreiber. Die EnBW Mobility+ App findet überall dort stets die nächste Lademöglichkeit. E-Autofahrerinnen können über die App oder Ladekarte der EnBW auch bequem und kontaktlos bezahlen.

Von Thomas Sparrer