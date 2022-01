Hartha

Der Breitbandausbau in Hartha und seinen Ortsteilen, durch den viele Haushalte schnelles Internet erhalten, kommt gut voran. Die vier Bauabschnitte im Harthaer Stadtgebiet sind bereits abgeschlossen. Momentan läuft Abschnitt Nummer fünf in Gersdorf, Langenau, Kieselbach und Wallbach. Hier sollen die Arbeiten in zwei Wochen beendet sein. Anschließend folgen die weiteren Ortsteile und der Stadtrand.

Im Oktober sollen Arbeiten abgeschlossen sein

„Wir sind mit dem Fortschritt sehr zufrieden und liegen gut im Zeitplan. Spätestens im Oktober wollen wir den gesamten Ausbau abgeschlossen haben“, sagt Martin Flechsig, Geschäftsführer der Web + Phone GmbH aus Grimma, die für den Breitbandausbau verantwortlich ist.

Das Projekt, das Ende Oktober 2020 gestartet ist und aus insgesamt acht Bauabschnitten besteht, kostet rund acht Millionen Euro und wird fast komplett über Fördermittel finanziert. Im Rahmen des geförderten Ausbaus werden Häuser und Haushalte ans schnelle Glasfasernetz angeschlossen, die sich in Gebieten mit „weißen Flecken“ befinden (Internetversorgung unter 30 Megabit pro Sekunde). Auch „graue Flecken“ (Internetversorgung unter 100 Megabit pro Sekunde), die unmittelbar an diesen Straßen liegen, können ausgebaut werden.

Ein Kunde erzählt von seinen Erfahrungen Eric Dathe wohnt in der Annenstraße in Hartha. Diese wurde in Bauabschnitt zwei als eine der ersten Straßen ausgebaut. Seit August kann sich der Harthaer deshalb über einen schnellen Glasfaseranschluss freuen. Davor hatte er viele Jahre lang eine alte Drahtleitung. Die habe zwar auch funktioniert. Doch als er mitbekommen habe, dass in Hartha in ein Glasfasernetz investiert werde, sei es für ihn klar gewesen, dass er da mitmache. Durch den geförderten Ausbau kamen auf ihn zudem kaum Kosten zu. Was hat sich im Alltag für ihn verändert? „Filme laufen jetzt besser und auch die Ladezeiten sind schneller“, erzählt der Harthaer, der das Internet im Arbeitszimmer, auf dem Fernseher, seinem Tablet und dem Smartphone benutzt. Ein besonderes Lob hat Dathe für Steve Heinze von Web + Phone übrig, der Ansprechpartner für den Breitbandausbau in Hartha ist. Dieser habe in der Stadt jede Türklinke geputzt, um alle über den Ausbau zu informieren.

70 Kilometer Kabel für Highspeed-Internet

Für den Glasfaseranschluss verlegt die Web + Phone GmbH 70 Kilometer Kabel. Haushalte können dadurch von Geschwindigkeiten bis zu 1000 Megabit pro Sekunde profitieren. „Glasfaser ist die beste Technologie, da Daten hier mittels Licht übertragen werden. Für die nächsten 100 Jahre wird es keine bessere Technologie geben, wenn überhaupt“, schätzt Web + Phone-Geschäftsführer Flechsig.

In der Schaltzentrale laufen alle Kabel zusammen

Herzstück und Schaltzentrale des Glasfasernetzes in Hartha ist der sogenannte Mainpop. Von außen ein unscheinbarer weißer Kasten, laufen im Inneren die Glasfaserkabel aus allen Haushalten zusammen. Versorgt wird der Mainpop über eine Direktverbindung vom Hauptinternetknoten in Leipzig – und bringt Highspeed-Internet in Harthas Haushalte.

Die ersten Häuser in Hartha gingen im Juni ans Netz, aktuell sind knapp 800 Haushalte anschlussbereit. Tatsächlich schnelles Internet haben bislang um die 150 Kunden. Das hängt unter anderem mit noch laufenden Verträgen zwischen Hauseigentümern und und vorherigen Internet-Anbietern zusammen, oder dass von Harthaerinnen und Harthaern noch keine neuen Verträge abgeschlossen wurden. Doch Monat für Monat kämen mehr Kunden hinzu, sagt Flechsig.

Auch bisher nicht berücksichtigte Häuser werden angeschlossen

Nach Abschluss des geförderten Ausbaus besteht für rund 2000 Haushalte in Hartha und Ortsteilen Anschluss ans Glasfasernetz. Und auch danach soll es weitergehen: Denn Web + Phone plant Häuser, die nicht vom geförderten Ausbau betroffen sind, privatwirtschaftlich ans Glasfasernetz anzuschließen.

Von Simon Ecker