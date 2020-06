Leisnig

Die Telekom will im Stadtgebiet von Leisnig neue Kabelverteiler bauen. Darüber informierte Leisnigs Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder in einer Sitzung vom Technischen Ausschuss. Damit forciere der Telekommunikationsanbieter den Eigenausbau für schnellere Internet-Verbindungen. Es sei davon auszugehen, dass um das Jahresende für Privatkunden Anschlüsse mit Übertragungsraten von 50 bis 100 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen.

Leerrohre liegen schon

Von Vorteil sei, dass in Leisnig bereits Leerrohre verlegt wurden. Neue Kabel könnten relativ leicht eingezogen werden. Dies gelte allerdings nur für das Stadtgebiet, wo die Telekom ein eigenes wirtschaftliches Interesse am Ausbau verfolge. Für die dörflichen Regionen gilt: Dort haben private Unternehmen kein Interesse am Ausbau“, so Schröder, „die Strecken auf dem Land sind zu lang, der Ausbau teuer.“

Auf dem Land lässt Landratsamt bauen

Auch auf dem Land werde die Telekom nur bauen, wenn dafür öffentliche Förderung in Aussicht steht. Das Landratsamt Mittelsachsen habe ein aktuelles Ausbauprojekt am Start, sogar mit dem Vorteil: Dann werde Glasfaserkabel bis in das Grundstück hinein verlegt. Leisnig ist Teil dieses Projektes.

Von Steffi Robak