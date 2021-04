Schnelltestangebote im Raum Döbeln werden mit Bussen und Containern ausgebaut

Döbeln/Ostrau

Die Testkapazitäten im Raum Döbeln werden in den nächsten Tagen weiter deutlich ausgebaut. Seit Montag steht an der Ostrauer Grundschule ein Container mit einer weiteren Teststation des Döbelner Getränkeunternehmers Michael Köhler. Der hat mittlerweile parallel zu seinem Corona-Testzentrum auf dem Marktkauf-Parkplatz in Döbeln-Ost zwei Busse erworben und zu mobilen Teststationen umgebaut. Ein dritter ausrangierter, fahrbereiter Bus wird seit Montag auf dem Firmengelände von Köhlers Döbelner Getränkevertrieb ausgeräumt und mit Büro und Labor eingerichtet. Ab Dienstag soll der erste der drei Testbusse vor dem Leisniger Rewe-Markt in Betrieb gehen und den Bürgern in und um Leisnig die kostenlosen Corona-Spuktest anbieten.

Teststationen in Roßwein und Lommatzsch

Auch mit der Stadt Roßwein ist sich Michael Köhler bereits einig. Hier soll Ende dieser, spätestens Anfang nächster Woche auf dem Parkplatz von Edeka an der Haßlauer Straße ein Testbus oder ein Testcontainer für die Schnelltests in Betrieb gehen. Ein weiterer Testbus des Unternehmens wird in den nächsten Tagen in Lommatzsch stationiert.

Und auch mit Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ist Michael Köhler im Gespräch. Er möchte unbedingt noch eine weitere Teststation in Döbelns Innenstadt anbieten. „Die Kunden brauchen einen Test, wenn sie die Angebote des Handels im Stadtzentrum nutzen wollen. Und der Druck nimmt zu, je mehr Geschäfte, Dienstleistungen und vielleicht erste Biergarten wieder öffnen dürfen“, ist Michael Köhler sicher.

Dienstag Gespräch zu weiterem Testzentrum in Döbelns Innenstadt

„Die Nachfrage nach Tests ist weiterhin enorm. Deshalb begrüße ich jedes Engagement die Testkapazitäten zu verstärken“, sagt dazu Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Am Dienstag haben er und Unternehmer Michael Köhler einen Gesprächstermin. Dabei könnte es schon um die Abstimmung gehen, wo das neue Testangebot in der Innenstadt stationiert werden soll. „Auch die Stadtverwaltung arbeitet parallel daran, die Kapazität des Teststandortes im Ratskeller auszubauen.

Ostrauer Schüler sollen im Container getestet werden

In Ostrau hat Bürgermeister Dirk Schilling noch einen anderen Plan. „Der Standort des Testzentrums direkt an unserer Grundschule ist nicht zufällig gewählt. Wir wollen die kostenlosen Spucktests in dem Testzentrum auch unserer Kindern, Lehrern und Erziehern anbieten“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Aktuell stattet das Landesamt für Schule und Bildung die Schulen so gut es geht mit den einfachen Stäbchentestkits aus. Entweder die Eltern zuhause oder am Morgen mit Anleitung der Lehrer führen dann die Tests mit den Grundschülern durch. Dirk Schilling und vielen Eltern, mit denen er gesprochen hat, gefällt die Lösung mit den einfachen Spucktests im Testzentrum vor der Schule besser. „Ich will keinen Eltern unterstellen, dass sie das Testformular falsch ausfüllen. Doch der Test im Testzentrum hat doch einen amtlicheren Charakter“, sagt er.

An der Ostrauer Schule steht seit Montag das Schnelltestzentrum für alle Bürger zur Verfügung Quelle: Sven Bartsch

Einige Abstimmungen wird es nun noch geben. Doch für Dirk Schilling ist klar, dass es einen Testlauf für Kinder, Lehrer, Eltern und Erzieher geben wird. Eventuell wird es Sonntagabend und Montagmorgens sowie Mittwochabend und Donnerstagfrüh Testangebote für Schüler und Eltern im Testcontainer vor der Schule geben. Der Ostrauer Bürgermeister geht davon aus, dass alle Kinder mit ihrer Krankenversicherungskarte genauso Anrecht auf die Spucktests haben, wie jeder andere Bürger.

Unternehmer geht in Vorleistung und stellt Leute ein

Michael Köhler geht für die Teststationen, die Tests, den Ankauf und den Ausbau der Busse sowie das Personal finanziell in Vorleistung. „Wir sammeln gerade viel Neuverschuldung ein. Wir wollen aber die Chance nutzen, unsere Mitarbeiter wieder in Arbeit zu bringen“, sagt er. Pro Testzentrum werden fünf bis acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht. In Döbeln sind es vier pro Schicht, in Ostrau, Leisnig und Roßwein drei pro Schicht. Aktuell sucht er noch Verstärkung. Denn die fest angestellten Mitarbeiter müssen geschult werden. Abgerechnet wird dann monatlich mit dem Freistaat. Der hat dann einen Monat Zahlungsziel. Das heißt der Unternehmer muss für zwei Monate in Vorleistung gehen und hat mit Krediten der KfW dafür den Finanzrahmen schaffen müssen. Michael Köhler möchte gern baldmöglichst wieder mit seinem Unternehmen Getränke an die Gastronomie liefern und Fest veranstalten. Die Ausweitung der Tests sieht er dabei als zielführend an. „Wenn wir feststellen, wer das tückische Virus in sich trägt, auch wenn er selbst noch nicht daran erkrankt ist, kann man so die Fallzahlen senken und der Normalität wieder näher kommen.“

Von Thomas Sparrer