Ostrau

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um in Berufe reinzuschnuppern? Nicht früh genug, so die Meinung vom Ostrauer Hort sowie des Unternehmens Pietsch Technik GmbH. Während ihrer Hortferien haben Grundschüler einen ersten Einblick in die Berufsfelder der Firma erhaschen können.

In der Firma Pietsch Technik GmbH wurde es am Mittwoch laut. 20 aufgeweckte Kinder der Grundschule Ostrau waren zu Besuch. Sie stellten Fragen und waren ganz vorne dabei, wenn es darum ging etwas auszuprobieren.

Zu Anfang des Infotages wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine sah sich das Lager an, die andere die Büroräume, danach wurde getauscht. Zusammen mit Lagermitarbeiter Michael Kellig durchstreiften zehn Kinder die Lagerhalle. Toiletten, Waschbecken und andere Waren sind dort auf Regalen bis unter die hohe Decke gestapelt. „Immer schön in der Gruppe bleiben“, wies Kellig die Kleinen an. Hin und wieder sahen die Grundschüler Gabelstapler, was vor allem die Jungs erfreute.

Kinder auf dem Weg nach oben

Beim PT-Gerät waren alle zehn begeistert. Das Fahrgestell ist dazu da, um bis nach oben zum letzten Regalfach zu fahren. Jeweils zu zweit stellten sich die Kinder in den Wagen und fuhren mit Kellig hoch hinaus. „Das würde ich gerne jeden Tag machen“, sagte ein Junge. „Wenn du später hier arbeitest, könntest du das tun“, erwiderte Erzieherin und Hortleiterin Carolin Gastberg. Außerdem habe er dann auch keinen langen Weg bis nach Hause. Bei vielen der Grundschüler dauert es noch sechs Jahre, bis sie sich entscheiden müssen, wie ihr Lebensweg weitergeht: Schule oder Lehre?

„Die Kinder müssen sich spätestens in der Mittelschule entscheiden. Dann ist es gut, dass sie es schon einmal gesehen haben“, erklärte Gastberg. Der Hort bietet Ausflüge dieser Art regelmäßig in den Sommerferien an. Einen landwirtschaftlichen Betrieb wird sich die Gruppe nächste Woche ansehen. „Manche Kinder kommen nicht weiter als zum Sportplatz. Dann ist es doch schön, wenn sie die örtlichen Firmen kennenlernen“, sagte sie.

„Das sind die ersten Erfahrungen“

Nachdem die Kinder Barcodes mit dem mobilen Datenerfassungsgerät gescannt hatten, ging es weiter zu den Büroräumen. Ein Kunde war gerade da, um sich seine Ware abzuholen. Die Mitarbeiter drückten den Kindern den Abhol- und Kundenschein in die Hand. Zusammen gingen sie aufgeregt zu dem Kunden, übergaben ihm alles und ließen ihn auf dem Schein unterschreiben.

Prokuristin Christa Müller übernahm dann die Lager-Gruppe und führte sie durch ihre erste Bürostation. Im Verkauf bekam jeder der wollte ein Headset aufgesetzt. Einer der Mitarbeiter am anderen Ende des Büros rief sie dann an. „Das sind die ersten Erfahrungen. Ich finde es cool, wenn die Kinder sehen, wie hier gearbeitet wird“, erklärte Müller. Die letzte Station für den Schnuppertag war die Buchhaltung. „In so einer schnelllebigen Zeit kann es gut möglich sein, dass wir den ein oder anderen im Praktikum wiedersehen“, so die Prokuristin.

Von Nicole Grziwa