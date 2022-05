„Schock sitzt tief“: Mitarbeiter fallen nach Aus der Ostrauer Tophi GmbH ins Bodenlose

Ostrau/Hamburg

Vor knapp einer Woche überbrachten Geschäftsführer Maximilian Brandner und Insolvenzverwalter Tjark Thies den noch rund 100 verbliebenen Mitarbeitern die traurige Nachricht: Die Rettung der Tophi GmbH im Rahmen des Insolvenzverfahrens ist auf den letzten Metern gescheitert. Mittlerweile sei das Unternehmen verkauft, der Vertrag besiegelt.

Schockierte Mitarbeiter

„Der Schock sitzt noch immer tief.“ Das sagt Frank Herzog*. Der Mitarbeiter, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, fürchtet Konsequenzen auf den letzten Metern. Während er und seine Kollegen am Dienstag noch Teilabfüllungen vornehmen, läuft der feindliche Übernehmer bereits durch die Halle. Eine französische Großkelterei machte das höchste Übernahmeangebot. Doch der Höchstbietende ist nur an den Marken und den Kunden von Tophi interessiert und kauft deshalb lediglich Produkte und Maschinen aus den Ostrauer Werkhallen. An einer Fortführung des Betriebes ist der neue Käufer nicht interessiert. Die zuletzt noch rund 100 verbliebenen Mitarbeiter fallen ins Bodenlose.

Kündigungen ausgesprochen

„Die Kündigungen sind alle raus. Diejenigen von uns, die schon länger im Unternehmen sind, haben drei Monate Kündigungsfrist. Es gibt aber auch Kollegen, für die ist schon in vier Wochen Schluss“, sagt Frank Herzog. Ein Großteil von ihnen kommt aus Ostrau und der näheren Umgebung. Einige sind bereits jenseits der 50 oder gar 60. „Die müssen sich jetzt noch mal komplett neu orientieren“, weiß Herzog. In den vergangenen Monaten verabschiedete sich schon ein Teil der einst rund 130 Mitarbeiter.

Geschäftsführer Maximilian Brandner (l.) verkündete den noch verbliebenen rund 100 Mitarbeitern am 27. April das Ende. Quelle: Thomas Sparrer

Viele Kollegen sind nun auf der Suche nach einem neuen Job. Manche von ihnen haben schon Einladungen zu Bewerbungsgesprächen. Doch die Zeiten könnten gerade nicht schlechter sein. „Vor einem Jahr hätte das noch anders ausgesehen, da haben alle händeringend gesucht“, sagt Frank Herzog. Viele seiner Kollegen wollen bis zum Schluss weiterarbeiten. Sie bekommen einen leicht erhöhten Stundenlohn bekommen, wenn sie bis zum Schluss dabei bleiben und bei der geordneten Übergabe an den neuen Eigentümer helfen. Doch viel zu übergeben ist da nicht. „Teile des Unternehmens sind verkauft, die Gebäude gehören nicht dazu“, erklärt Herzog.

Finanzielle Einbußen für die Gemeinde

Für die Gemeinde Ostrau bedeutet das Aus immense Gewerbesteuereinbußen. Einige Tage vor der traurigen Nachricht schickte Kämmerin Ulrike Brückner-Kremtz den fertigen Haushalt zur Rechtsaufsichtsbehörde. Einen sechsstelligen Betrag muss die Gemeinde zunächst an die Tophi GmbH zurück überweisen – die Gewerbesteuer der letzten drei Jahre. „Tophi war nicht unser größter Steuerzahler, aber einer der Größten“, weiß Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Und auch den Wegfall der Einkommenssteuer der zuletzt 130 Mitarbeiter wird die Gemeinde in der Kasse merken.

„Bringt uns nicht ins Schlingern“

Die Steuereinbußen treffen die Gemeinde, daraus macht Schilling kein Geheimnis. „Aber es bringt uns nicht ins Schlingern. Unsere Gewerbesteuereinnahmen verteilen sich auf viele kräftige Unternehmen.“ Und auch wenn er die Einbußen nicht relativieren will, sagt er: „Es ist ein Verlust, aber den können wir kompensieren.“ Viel schmerzlicher sei für ihn der Wegfall der Arbeitskräfte, denn Tophi war in Ostrau der größte Arbeitgeber. Den Bürgermeister ärgert, wie das Insolvenzverfahren letztlich endete. „Mit gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung hat das nichts zu tun“, sagt Schilling. „Es ist nur schwer hinnehmbar. Ich ringe selber mit mir.“

Kostspielige Lieferkettenprobleme

Im Januar hatte Tophi Insolvenz anmelden müssen. Davon betroffen war auch die Wein- und Sektkellerei Ostrau. Der Betrieb mit den zwei Standorten im Gewerbegebiet Ostrau gehört seit den 1990er Jahren zum international aktiven Wein- und Spirituosenhändler Tophi GmbH und trägt seit einigen Jahren auch dessen Namen. Durch die Corona-Krise war die Nachfrage der Gastro- und Eventbranche eingebrochen und es ergaben sich kostspielige Lieferkettenprobleme. In der Folge kündigten Geldinstitute ihre Darlehen. Da der Tophi GmbH die Liquidität zur Rückführung des Fremdkapitals fehlte und keine kurzfristige Anschlussfinanzierung möglich war, meldete das Traditionsunternehmen Insolvenz an.

Verhandlungen gescheitert

Insolvenzverwalter Tjark Thies verhandelte zuletzt mit vier Interessenten. Zwei davon bekamen keine Finanzierung zustande. Einer hatte ein recht niedriges Übernahmeangebot abgegeben, wollte aber den Ostrauer Betrieb samt aller Mitarbeiter weiterführen. Fast war man sich handelseinig, doch dann überbot ein vierter Interessent das Übernahmeangebot um ein Vielfaches. Die Gläubiger stimmten zu. Es sollte das Schicksal der Tophi GmbH besiegeln.

Nach Informationen der Mitarbeiter handelt es sich bei dem Käufer, der den Betrieb zerschlägt, um die französische Großkelterei Les Grands Chais de France, die auf diese Weise schon mehrfach ihre Marktposition ausgebaut haben soll. Das Unternehmen sei bekannt für diese Methode. Der milliardenschwere französische Weinkonzern ist eine der weltweit führenden Weinkellereien und die größte französische Weinkellerei in Privatbesitz. In Deutschland ist Les Grands Chais de France mit den Marken „Grand Sud“, „J. P. Chenet“, „Francois Dulac“ oder „Arthur Metz“ erfolgreich positioniert.

Geschockte und enttäuschte Reaktionen

„Die Marktwirtschaft ist gnadenlos“, sagt der Vorsitzende des Ostrauer Gewerbeverbandes, Bernd Sonntag. Besonders bitter sei, dass nachdem es bis zuletzt Hoffnung gab, am Ende kein einziger Mitarbeiter übernommen wird. „Das ist ein herber Verlust.“

Auch der Döbelner SPD-Landtagsabgeordnete Henning Homann äußert sich nur wenige Tage danach enttäuscht und schockiert: „Ich bin erschüttert über das gescheiterte Insolvenzverfahren. Mit der Ostrauer Tophi GmbH verliert die Region nicht nur ein traditionsreiches Unternehmen. Vor allem für die rund 100 verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Nachricht eine Katastrophe“, sagt Homann. Besonders schockiert sei er darüber, dass es die Möglichkeit gab, das Unternehmen und die Arbeitsplätze zu erhalten, die Gläubiger und Banken sich aber aus Profitinteresse entschieden haben, das Unternehmen zu zerschlagen. Homann: „Aus Respekt vor der jahrelangen Arbeit der Beschäftigten hätte ich mir gewünscht, dass man dem Unternehmen eine echte Chance gibt, statt auf kurzfristige Rendite zu schauen.“

*Name von der Redaktion geändert

Von Stephanie Helm