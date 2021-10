Schöner schaukeln auf dem Weg nach Massanei

Waldheim/Massanei

Frisch glänzt der Edelstahl an der Ecke Massaneier Straße/Anton- Günther-Straße. Knapp 24000 Euro hat Waldheim in den Spielplatz investiert, rund 2000 weniger als geplant. Für das Geld kamen Schaukel und Wippe aus Nirosta auf den Platz, dazu ein Federtier und ein Balance-Parcours sowie ein Reckstange. Was viele Waldheimer aber bedauern: Ein legendäres Spielgerät, auf dem Generationen von Kindern Spaß hatten, musste die Stadt beseitigen lassen. Die Rede ist vom Wippkarussell „Das hätten wir nicht mehr durch den TÜV bekommen“, sagt Bauhofleiter Dennis Zimmermann.

Die Stadt hat den Spielplatz an der Massaneier Straße umgestaltet. Das einzigartige Wippkarussell ist zum Bedauern vieler Waldheimer dabei leider verschwunden. Quelle: Dirk Wurzel

Allerdings ist der Sandkasten geblieben, sodass die kleinen Spielplatzgänger weiter buddeln und Burgen bauen können. Auch die Bänke blieben erhalten und – ganz wichtig – die Bäume. Es handelt sich um Hängebuchen und einen Kastanie. „Ein Waldheimer hatte ja schon befürchtet, dass der Baum, den er mal gepflanzt hatte, umgesägt wird. Das ist aber nicht passiert. Wir sind froh über die Bäume, die Schatten spenden“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP).

Auch ein Federtier steht auf dem neuen Spielplatz. Quelle: Gerhard Schlechte

Beim Fallschutz ist der Bauhof neue Wege gegangen. Statt Kies kommen spezielle Matten zum Einsatz, die an Rasengitterplatten erinnern. Nur, dass diese nicht aus Beton sind. „Das ist ein Gummi, der aus einem Recycling-Granulat besteht“, sagt Dennis Zimmermann. Für den Bauhof haben die Fallschutzmatten große Vorteile bei der Pflege. Einfach mit dem Rasenmäher drüber fahren und fertig. Fallschutzkies zu säubern, ist etwas aufwendiger.

Neuer Zugang

Geräte aus Edelstahl hat die Stadt aufstellen lassen, weil diese haltbar sind. Holzteile an den Geräten sind aus Robinienholz, das ebenfalls sehr haltbar ist. Auch den Zugang zum Spielplatz hat die Stadt erneuern und neu pflastern lassen. Bürgermeister Ernst sieht die Anlage als wichtig an, da sie am Höhenrundwanderweg liegt. Um die drei Bänke der Sitzecke kümmert sich der Verschönerungsverein, wovon kleine Messingtafeln auf den Sitzgelegenheiten künden.

Mehr Platz als Spiel in Massanei

Ein Stück die Massaneier Straße rauf fragen sich die Leute, wann mal mit ihrem Spielplatz etwas passiert. „Viele Massaneier fahren mit ihren Kleinkindern auf den neu gestalteten Spielplatz ans Gebersbacher Bad“, weiß Ringo Fleischer zu berichten, der im Ortsteil wohnt. „Der Spieplatz in Massanei ist doch in Ordnung“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst. Ja schon, die Firma STI Bau hat dort um den Rutschturm neuen Fallschutzkies eingebaut, eine Tischtennisplatte gibt es auch. Im Vergleich zu anderen Waldheimer Anlagen ist auf der Massaneier aber mehr Platz als Spiel. Und der Rutschturm mit seiner steilen Leiter könnte auch mal eine Auffrischung vertragen.

Lieber mit Fördergeld

Oder gleich Ersatz. Schließlich wäre die Sanierung ja um Haushalt für 2021 enthalten, sagt Ringo Fleischer. Bürgermeister Ernst verweist auf den künftigen Doppelhaushalt, den der Stadtrat möglicherweise schon im Dezember beraten könnte. Und dann dann müsse man noch sehen, ob man für den Massaneier Spielplatz Fördergeld bekommen kann. Anbieten würde sich dafür das Leader-Programm. Überwiegend mit Leader-Geld hat Waldheim bereits die Spielplätze in Gebersbach und Meinsberg bezahlt.

