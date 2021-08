Schöner spielen in Waldheim und Gebersbach

Meinsberg/Gebersbach

Endlich wieder spielen in Meinsberg und Gebersbach. Die Stadt hat in ihren Ortsteilen neue Spielplätze gebaut. Den in Meinsberg probierte die zwölfjährige Leonie gleich mal aus. Sie war mit ihrem Vater, Ortschaftsrat André König, zur Übergabe mit Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) und Bauhofleiter Dennis Zimmermann gekommen, zu dem auch Ortschronist Wolfgang Wendler dazu stieß. Die Ortschaft, zu der auch Gebersbach, Knobelsdorf und Heyda gehören, hat nämlich einen großen Anteil am Entstehen der beiden Spielplätze.

„Der Eigenanteil von 25 Prozent kommt vom Ortschaftsrat“, sagt André König. Den Rest hat die Stadt aus dem Leader-Förderprogramm bekommen. 36000 Euro hat der Spielplatz in Meinsberg gekostet. Der Ortschaftsrat konnte bei der Gestaltung mitreden. „Uns war die Tischtennisplatte wichtig“, sagt André König. Er hätte sich für diese aber einen anderen Standort gewünscht.

Und die anderen Geräte? „Da hat die Firma Vorschläge gemacht, die unsere Zustimmung gefunden haben.“ Und so stehen nun neue Geräte aus Holz in Meinsberg, was zum Standort am Waldrand passt. Wichtige Teile, wie Rutschwannen und Querstangen des Klettergerüstes, sind aus Edelstahl. „Es ist ein toller Spielplatz, der ordentlich angenommen werden wird. Viele haben schon nachgefragt“, sagt André König. 60 Kinder gibt es im Dorf und es könnten noch mehr werden. Denn bald entstehen im neuen Baugebiet Sonnenhufe II die ersten Einfamilienhäuser.

In Gebersbach mussten für den Spielplatzbau erstmal Bäume fallen. „Nadelbäume und Sandkasten passen nicht so recht zusammen“, sagt Lutz Iwan, Geschäftsführer des Badbetreibers Welwel. Also kamen die Fichten weg und Laubbäume hin. Die müssen noch ein wenig wachsen, bis sie Schatten spenden.

Auf dem Spielplatz in Gebersbach stehen nun eine neue Schaukel, eine neue Rutsche und ein neuer Kletterturm. Und es gibt hier eine Besonderheit: Die Sandspielanlage. In kleine Eimern können die Kinder den Fallschutzkies füllen. Die Eimerchen hängen an beweglichen Edelstahlketten zum Hochziehen. Dann können die Kinder den Sand in Kästen schütten, die als schiefe Ebenen angebracht sind, sodass der Kies wieder herunterrieseln kann. Wenn das nichts ist!

Auf beiden Spielplätzen bestehen die Borde um die Spielgeräte nicht mehr aus Beton, sondern aus einem Gummigranulat. „Das bietet mehr Fallsicherheit und wir kommen mit unseren Mähgeräten besser zurecht“, sagt Bauhofleiter Dennis Zimmermann.

Von Dirk Wurzel