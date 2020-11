Schönerstädt: Schnelltest für Heimbesucher

Schönerstädt

Vor dem Pflegeheim-Besuch ein Corona-Schnelltest. Das gilt seit Montag für das Seniorenpflegeheim in Schönerstädt bei Hartha. Vor der Einrichtung steht ein Container, in dem die Schnelltests erfolgen. Geschulte Mitarbeiterinnen des Heims nehmen den Rachenabstrich ab. Der Besucher muss auf das Ergebnis warten, das innerhalb von etwa 15 Minuten fest steht. Wenn laut Test keine Infektion mit Covid-19 besteht, können die Angehörigen das Pflegeheim betreten, wie Geschäftsführerin Simone Gerson informiert.

Auch Tests für Bewohner und Mitarbeiter

Eine Stunde pro Woche darf laut Gerson ein Heimbewohner eine Person als Besuch empfangen. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung ist dafür erforderlich. Dieses Konzept ist mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Getestet wird am Schönerstädter Heim in Eigenregie aber noch viel mehr: einmal pro Woche in der Einrichtung die knapp 80 Bewohnerinnen und Bewohner sowie im Container alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Von Olaf Büchel