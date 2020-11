Schon wieder Verfolgungsjagd in Waldheim

Waldheim

Wieder ein kaputter Streifenwagen in Waldheim! Aber die Polizisten haben ihn nicht zu Schande gefahren, sondern ein Kaputter, der nicht mal eine Fahrerlaubnis hatte. Der 29-Jährige Deutsche hatte zudem falsche Kennzeichen an dem Fiat, mit dem er gegen das Polizeifahrzeug donnerte.

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, wollten die Beamten am Donnerstag im Stadtgebiet Waldheim einen Pkw Fiat kontrollieren. Das signalisierten sie dem Fahrer mittels Anhaltesignal und Blaulicht. Der zunächst unbekannte Mann ignorierte aber die Anhaltezeichen und flüchtete vor der Kontrolle mit dem Fiat zügig über die K 7532 durch die Ortslage Meinsberg in Richtung Ziegra. Auf Höhe der Einmündung am Abzweig Gebersbach kam der Fiat zum Stillstand, woraufhin die verfolgenden Beamten den Funkstreifenwagen neben dem Fiat anhielten. Im weiteren Verlauf wendete der Fiat-Fahrer, wobei er mit dem Polizeifahrzeug kollidierte, und fuhr in Richtung Meinsberg davon. Am Funkstreifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Im Verdacht, den Fiat gefahren zu haben, steht ein 29-jähriger, deutscher Staatsangehöriger, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die am Fiat angebrachten Kennzeichen sind nicht für diesen Pkw ausgestellt worden. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Urkundenfälschung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Erst am Sonntag hatte es die Polizei in Waldheim mit einem ganz ähnlichen Fall zu tun. Die Besatzung eines Funkstreifenwagens kurz nach Mitternacht auf der Bahnhofstraße einen ohne eingeschaltetes Abblendlicht entgegenkommenden Mitsubishi fest, an dem auch keine Kennzeichen angebracht waren. Als die Beamten den Wagen anhalten wollten, trat der Fahrer auf das Gaspedal und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch das Waldheimer Stadtgebiet. Auf der Kirschallee überholten die Polizisten den Mitsubishi, wobei dessen Fahrer den Funkstreifenwagen rammte. Den Beamten gelang es jedoch, den Mitsubishi an Ort und Stelle zu stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 23-Jährige am Steuer des Mitsubishi betrunken war (Atemalkoholtest: 1,3 Promille). Zudem war sein Auto nicht zugelassen. Am Funkstreifenwagen entstand indes rund 5000 Euro und am Mitsubishi etwa 1500 Euro Sachschaden. Gegen den deutschen Staatsangehörigen laufen nun Anzeigen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. Überdies wird gegenwärtig geprüft, ob der 23-Jährige auf seiner Flucht vor der Polizei in der Straße An der Zschopau mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt hat.

Von daz