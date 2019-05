Hartha

Es hat schon wieder einen schweren Unfall in Hartha gegeben. Mindestens eine Person ist dabei verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Donnerstagvormittag, gegen 9.40 Uhr, an der Kreuzung Dresdner Straße/ Bahnhofstraße/Pestalozzistraße.

Motorrad und Pkw stoßen zusammen

Bislang steht fest, dass ein Motorrad und ein Pkw an der Kreuzung zusammengestoßen sind. Der Motorradfahrer ist gestürzt und hat sich dabei offenbar Verletzungen zugezogen. Ob es einen Soziusfahrer gab, ist noch nicht bekannt. Zum genauen Hergang des Unfalls ermittelt die Polizei noch. Neben den Beamten waren Rettungssanitäter und Notarzt mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Dresdner Straße musste für die Unfallaufnahme längere Zeit halbseitig gesperrt werden. Es gab dadurch Verkehrsbehinderungen.

Mehr Verkehr in der Stadt

Erst am Montagvormittag war ein zehn Jahre alter Junge auf der Pestalozzistraße in Hartha von einem Pkw Ford angefahren und dabei schwer verletzt worden. Durch Hartha rollen zurzeit deutlich mehr Fahrzeuge als sonst, weil die beiden Kreisverkehre der B 175 am Harthaer Kreuz voll gesperrt sind. Kraftfahrer nutzen, statt der ausgeschilderten langen Umleitung, kürzere Schleichwege, die mitten durch die Stadt führen, unter anderem auch über die Pestalozzi- und die Bahnhofstraße. In diesem Zusammenhang gab es auch schon Kritik von Betroffenen.

