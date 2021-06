Schramm baut an in Waldheim

Waldheim

Im Gewerbegebiet vergrößern sich gerade mehrere Firmen. Endress und Hauser baut bereits, dem Autohaus Dittmar Mäke verkauft die Stadt jetzt Land für einen Erweiterungsbau. Und auch bei der Gustav Schramm GmbH zeigt sich neuerdings reges Baugeschehen.

Bis November fertig

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich startete das Unternehmen kürzlich die Arbeiten an einer neuen Fertigungs- und Lagerhalle im Gewerbegebiet. Mit dem Projekt realisiert das Unternehmen den fünften Bauabschnitt am Standort in Waldheim. Der Verpackungsspezialist investiert in eine nicht nur in eine neue Fertigungs- und Lagerhalle, sondern vergrößert und modernisiert auch die bestehenden Sanitär- und Sozialräume. Die Lagerhalle entsteht auf 700 Quadratmetern, die Fertigungshalle auf 500 Quadratmeter. Bis November will die Gustav Schramm GmbH ihre Erweiterung in Waldheim fertig gebaut haben.

Zweites Standbein aufbauen

Mit der Erweiterung will die Firma nicht nur die aktuellen Betätigungsfelder erweitern. Die aktuelle Produktionsabteilung wird komplett in den Neubau umziehen, da dort eine fast doppelt so große Fläche zur Verfügung steht. „Nach dem Umbau der bestehenden Produktionshalle werden wir die frei gewordene Fläche nutzen, um uns ein weiteres Standbein aufzubauen“ sagte Uwe Graeber, Niederlassungsleiter Waldheim, zum Baubeginn.

Staplerstrom vom Dach

Umwelt und Nachhaltigkeit sind zwei Themen, welche die Gustav Schramm GmbH bei ihrem Neubau berücksichtig. Die entstehenden Hallen sind so ausgelegt, dass sie nach der Fertigstellung eine Solaranlage auf dem Dach tragen. Diese soll den Strom für die elektrischen Gabelstapler liefern.

Wachstum seit 1993

Bei Schramm in Waldheim arbeiten derzeit 25 Menschen. Der Betrieb konfektioniert hier Spezial-Verpackungen für die Kunden. 1993 übernahm die Gustav Schramm GmbH die Verpackungsmittelgroßhandlung Graeber in Waldheim und investierte seitdem kontinuierlich in den Standort. So entstand bereits 1995 ein neues Büro- und Lagergebäude, 2001 verdoppelte der Betrieb seine Büro- und Lagerflächen in Waldheim. 2005 folgte der Neubau einer Fertigungshalle mit dazugehörigem Lager, 2015 baute Schramm in Waldheim bereits eine neue Lagerhalle und verdoppelte seine Bürofläche erneut.

Von Dirk Wurzel