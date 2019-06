Kriebstein

Die Geländer an der Aussichtsplattform über der Staumauer am Kriebsteinsee hatten sozusagen eine Schraube locker. Das fiel den Verantwortlichen des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre jedenfalls am Sonntag bei einem Kontrollgang auf.

Wie die Polizei mitteilt, haben bisher Unbekannte alle Muttern der Geländerquerriegel und des Handlaufs abgeschraubt und letztlich mitgehen lassen. „Körperlich zu Schaden gekommen ist durch die Manipulationen und Diebstähle niemand. Die gelösten Stangen hätten sich beim Anlehnen jedoch lösen können und stellten somit eine Gefahr für Besucher dar“, heißt es von den Beamten.

Der Zweckverband hat mittlerweile Anzeige erstattet und wird den Bereich nunmehr im Rahmen von regelmäßigen Kontrollgängen überprüfen. Die Polizei hat derweil die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Diebstahl aufgenommen. Dafür sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Wer etwas Beobachtet hat, kann sich telefonisch beim Polizeirevier Mittweida unter 03727/9800 melden.

Von ap/DAZ