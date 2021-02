Schrebitz: Auto landet im Vorgarten – Fahrerin macht sich aus dem Staub

Schrebitz

Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei bekannt, dass in einem Vorgarten in der Gallschützer Straße ein verunglückter Pkw Opel steht. Vom Fahrer keine Spur. Die Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug offenbar am Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr, die Straße in Richtung Mügeln befahren hatte, dabei ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und in dem Vorgarten landete. Dabei wurden ein Mauerpfosten sowie eine Hecke beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Positiver Drogentest

Über das Kennzeichen konnte die 31-jährige Halterin des Opel ausfindig gemacht und befragt werden. Sie gab selbst an, mit dem Pkw verunglückt zu sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit der Frau auch ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Amphetamine reagierte. Für die 31-Jährige folgte eine Blutentnahme. Des Weiteren wurde bekannt, dass die deutsche Staatsangehörige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Opel seit Dezember vergangenen Jahres nicht mehr zugelassen ist. Es wurden Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.

Von DAZ