Schrebitz: Dixi-Klo für Tennisspieler?

372 Euro sind aus dem vergangenen Jahr noch übrig. Was sie damit machen, ist den Schrebitzer Ortschaftsräten selbst überlassen. Ortsvorsteherin Antje Böhme machte den Vorschlag den Betrag zu gleichen Teilen auf die drei Vereine des Ortes aufzuteilen. Nutznießer der jeweils 124 Euro wären der Heimatverein, der Feuerwehr-Förderverein und der Schrebitzer Carneval Club.

Training ohne Pipi-Pause

Doch bevor es zur Abstimmung kam, wurde noch ein anderer Vorschlag aus den Reihen der Ortschaftsräte gebracht. Ein Dixi-Klo für die Tennisspieler, die dreimal die Woche auf dem Platz gleich neben der KulturSchule trainieren. Seit Jahren können die die sanitären Anlagen der Turnhalle nicht mehr nutzen. Nämlich seit der Schrebitzer Carneval Club die Räumlichkeiten des jetzigen Vereinshauses sein Eigen nennt. Damit waren die sanitären Anlagen für die Sportler tabu.

Sanitäranlagen in der Turnhalle ?

Ob und wann es dafür eine Lösung gibt, steht noch in den Sternen. Irgendwann könne die Turnhalle mal saniert werden. In dem Atemzug auch Toiletten und Duschen eingebaut werden. Bs dahin könnte ein Dixi-Klo Abhilfe schaffen. Zumindest in den Sommermonaten. In den Monaten Juli, August, September und Oktober könnten die Tennisspieler dann in den Genuss einer mobilen Toilette kommen.

2020er-Budget nutzen

„Mit dem Restbudget aus 2019 kommen wir aber nicht weit“, gab Ortschaftsrätin Katrin Joachim zu Bedenken. Sie kennt sich aus beruflichen Gründen mit den Mieten für solche Anlagen aus. „20 Euro in der Woche musst du da schon einplanen“, sagt sie. Immerhin 18 Wochen könnte den Tennisspielern so eine Toiletten-Möglichkeit gestellt werden. Die Reinigung einer solchen wäre im Preis inbegriffen. Weil noch Uneinigkeit unter den Räten herrschte, soll die Idee für das diesjährige Budget ins Auge gefasst werden. „Erstmal sollten wir 2019 zum Abschluss bringen“, sagte Antje Böhme. Einstimmig beschlossen die Räte somit erst einmal, das Restbudget auf die drei Vereine aufzuteilen.

