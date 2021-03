Schrebitz: Straße wird erneuert

Schrebitz

Rund 35 000 Euro nimmt die Gemeinde Ostrau in die Hand, um den Bereich rund um die Bushaltestelle an der Brauereistraße in Schrebitz in Ordnung zu bringen. Gleichzeitig soll die Straße „Am Birkenwäldchen“ die hinter der Bushaltestelle entlang unter anderem bis zur Eigenheimsiedlung führt, erneuert werden. Den Zuschlag für die Arbeiten bekam die Firma Hoff aus Ostrau.

Nötig werden die Erneuerungsarbeiten, weil der Straßenabschnitt mittlerweile marode und uneben ist. In der Vergangenheit wurden Ver- und Entsorgungsleistungen verlegt, dann wieder repariert. So wurde immer wieder in die Straße eingegriffen. Das hat Spuren hinterlassen. Die Gemeinde will dort wieder für eine eben Fahrbahn sorgen. Auch die Zufahrt und Einfahrt in die Eigenheimsiedlung soll einmal komplett erneuert werden. Dafür muss der jetzige Belag runter und entsorgt werden. Weil auch das Oberflächenwasser dort unkontrolliert auf die Kreisstraße läuft, werden zwei Straßenabläufe samt Anschlussleitungen eingebracht. Die werden in die neuen Entwässerungsmulden eingebunden. Der gesamte Bereich bekommt Bankette.

Die Straße „Am Birkenwäldchen“ wird auch nach dem Abzweig zur Eigenheimsiedlung in Stand gesetzt – bis zum ehemaligen Bahndamm. Dort wird auf das jetzt schon vorhandene Schotterbett neuer Asphalt aufgetragen. Das Oberflächenwasser, das dort anfällt, soll in den östlich gelegenen Graben abgeleitet werden.

Von Stephanie Helm