Schrebitzer Heimatverein in der Corona-Krise: „Wir kommen schnapp-ab über die Runden“

Vor ziemlich genau einem Monat sollte das Heimatmuseum in der KulturSchule in Schrebitz öffnen. Den 5. April hatten sich Heimatvereinsvorsitzende Birgit Müller und ihre Mitstreiter ganz dick im Kalender angestrichen. Dann sollte das traditionelle Osterbasteln mit Museumseröffnung stattfinden. Stattdessen fand Corona statt. „Wir mussten kurzerhand alle geplanten Veranstaltungen absagen und auch die Eröffnung war plötzlich gestorben“, erzählt Birgit Müller. Sie selbst verkroch sich im Archiv. Dort konnte sie die Zeit für all die Aufgaben nutzen, die sonst liegen bleiben. Das tat ihr gut und half ihr durch die letzten Wochen.

Trotzdem: „Mir fehlte der Kontakt zu den Leuten und meinen Mitgliedern“, sagt sie. „Aber nach 20 Jahren mal einen 1. Mai freizuhaben, das hatte auch was“, sagt sie über die Zwangspause. Normalerweise hätte an diesem Tag das Maibaumstellen stattgefunden. Zahlreiche Tanzgruppen von der Döbelner Dance Company, die Funken des Schrebitzer Carneval Clubs, die Kinder der Ostrauer Kindertagesstätte „Wiesenstrolche“ und die Bogenschützen wären dabei gewesen. „Ich habe meine Gedanken gesammelt und Pläne geschmiedet“, erzählt die Vorsitzende von ihrem Alternativprogramm zum Feiertag.

Belastet hat sie über all die Zeit, die aktuelle Situation. „Wir kommen schnapp-ab über die Runden. Die Betriebskosten müssen ja weiterhin bezahlt werden. Und uns fehlten in den letzten Wochen die Einnahmen“, erklärt Birgit Müller. Traurig findet sie, dass es für Vereine wie den Heimatverein keine Unterstützung gibt.

Doch jetzt ist wieder Licht am Ende des Tunnels: Das Heimatmuseum darf wieder öffnen. Am Sonntag, 10. Mai, ist es soweit. Das Museum in der KulturSchule Schrebitz wird von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. Zu sehen gibt es auch eine kleine Sonderausstellung von Foto- und Filmtechnik. „Wir werden auch die darauffolgenden zwei Sonntage aufmachen, um die finanziellen Einbußen der letzten Wochen wenigstens teilweise wieder reinzuholen“, so Müller. Eigentlich öffnet das Heimatmuseum nur jeden ersten Sonntag im Monat. Und der Verein hat sich noch etwas überlegt: „Es wird einen Flohmarkt geben – mit Büchern und Spielen, auch als DDR-Zeiten. Und wenn‘s ein Euro ist – der hilft auch.“

Die nächste Zeit muss der Verein nutzen, um das Schiff wieder ins Lot zu bringen, sagt die Vereinschefin. „Unser Überleben ist wichtig. Wir müssen uns über Wasser halten.“ Die nötigen Vorkehrungen hat der Verein ebenfalls getroffen: Besucher dürfen nur mit Mundschutz ins Museum, Desinfektionsmittel steht bereit und die Abstandsregelungen können eingehalten werden. „Wir hoffen, dass sich alles wieder erholt“, sagt Birgit Müller. Einen Wermutstropfen gibt es aber: „Wir haben immer viele Schulklassen bei uns zu Gast. Da wissen wir aktuell nicht, ob die auch weiterhin zu uns kommen können.“

Von Stephanie Helm