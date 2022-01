Schrebitzer Narren planen Faschingsumzug

Schrebitz

In Zschaitz und Westewitz ist die Entscheidung schon vergangene Woche gefallen: eine Faschingssaison wie man sie kennt, wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Während Zschaitz den Karneval komplett ausfallen lässt und dafür im Juli einen Sommerfasching feiert, wollen die Narren vom Carneval Club der Muldenschiffer zu Westewitz zumindest digital etwas auf die Beine stellen. In Schrebitz mussten sich die Vereinsvorsitzende Peggy Dietrich-Lohse und ihre Mitstreiter erst noch darüber einig werden, wie sie ihre diesjährige Faschingssaison gestalten wollen. Im Hinterkopf immer das Corona-bedingte Wenn und Aber. Doch die Narren vom Schrebitzer Carneval Club (SCC) haben sich etwas einfallen lassen. Komplett auf das bunte Treiben verzichten wollen sie nicht. Stattdessen planen die Schrebitzer einen Faschingsumzug. Die Narren haben dafür einen LKW inklusive Musik. Zwei Kremser sind auch dabei. Der Rest läuft.

„Wir wollen am 26. Februar, dem Faschingssamstag, einen Umzug machen“, erklärt Peggy Dietrich-Lohse. Der soll aber nicht nur durch Schrebitz führen, sondern auch durch Ostrau. „Vormittags starten wir um 10 Uhr an der Grundschule in der Ernst-Thälmann-Straße und laufen bis zur Eschke-Mühle“, weiß die Vereinsvorsitzende. Dort warten auf die Karnevalfans dann kleine Tanzeinlage und das typische närrische Treiben. Anschließend geht es nach Schrebitz. Und dort startet der SCC um 13 Uhr am Vereinshaus am Schulweg. „Wir laufen eine Runde durchs Dorf und kommen dann wieder zum Vereinshaus zurück. Auf unserem schönen, neu gestalteten Vorplatz wird dann ein bisschen gefeiert“, sagt Peggy Dietrich-Lohse hoffnungsvoll.

„Bunt und laut – Karneval ist niemals out“

Denn die Infektionszahlen müssen mitspielen – und das Wetter. Aufgrund der Corona-Lage können und wollen die Schrebitzer Narren nicht wie sonst in ihrem Vereinshaus feiern. Denn dann würden 3- oder gar 2-G-Regeln gelten. Peggy Dietrich-Lohse und ihre Mitstreiter wollen aber mit allen feiern und keinen ausschließen müssen. Deswegen soll die Party draußen stattfinden. Unter dem Motto „Bunt und laut – Karneval ist niemals out“ gibt es Musik, ein kleines Programm, Heißgetränke und was zu Futtern. „Natürlich immer unter den Prämissen, was zu dieser Zeit möglich ist“, sagt die Vereinsvorsitzende mit Blick auf die Corona-Verordnungen. Bis 15 Uhr soll die Faschingsparty in Schrebitz steigen. Den Schrebitzern geht es darum, zu zeigen: Wir sind noch da.

Training wieder möglich

Gerade holen sich die Narren die notwendigen Genehmigungen dafür ein. Weil der Umzug durch die Ortschaften führt, müssen Sperrungen beantragt und Begleitungen abgesprochen werden. Und auch sonst erwacht der Verein gerade aus dem erzwungenen Dornröschenschlaf. Lange konnten keine Proben, kein gemeinsames Tanzen stattfinden. Jetzt dürfen sie wieder. Ab nächster Woche sollen die Kinder wieder tanzen dürfen – unter der 3G-Regel.

Auch wenn in den vergangenen Monaten nichts stattfinden konnte und die Vereinsaktivitäten quasi zum Stillstand kamen – bei Peggy Dietrich-Lohse trudelten immer mal neue Anfragen rein. An Kindern, die im Verein mittanzen wollen, mangelt es dem SCC nicht. In Schrebitz tanzen schon die Kleinsten mit. Zwischen drei und fünf Jahren sind die Jungen und Mädchen, die trainiert werden. „Nachwuchs ist wichtig. So stärken wir uns von unten her und können eventuelle Abgänge, die meist berufsbedingt sind, abfedern“, sagt sie. Ein Stück Hoffnung für den Karneval in Schrebitz.

Von Stephanie Helm