Schulen in Mittelsachsen starten ins Wechselmodell

Mittelsachsen/Region Döbeln

Der vom Robert Koch-Institut für Mittelsachsen ermittelte Inzidenzwert liegt am Dienstag bei 105,6. Damit ist die Inzidenz im Landkreis den nunmehr fünften Werktag in Folge unter dem Wert von 150 beziehungsweise 165. Das bedeutet, dass am Donnerstag, also dem übernächsten folgenden Tag, Lockerungen möglich sind. Das betrifft vor allem die Kinderbetreuung, den Unterricht in den Schulen und das Einkaufen.

Präsenz im Wechselmodell

Die Regelungen des Bundes sehen vor, dass Kindertageseinrichtungen bei einer Inzidenz unter 165 (Fünf plus zwei-Regel) öffnen und in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen können. Schulen können für alle Klassen mit dem Präsenzunterricht im Wechselmodell beginnen. Es gilt Testpflicht für die Schulgänger. Ständiger Präsenzunterricht (ohne Wechselmodell) ist erst bei einer Inzidenz unter 100 (Fünf plus zwei-Regel) möglich. Ladengeschäfte des Einzelhandels können bei einer Inzidenz unter 150 wieder „Click & Meet“ anbieten. Also es wird dann wieder möglich sein, mit einem vereinbarten Termin ins Geschäft zu gehen und einzukaufen. Das gilt bei einer Inzidenz bis 50. Erst unter 50 ist die richtige Öffnung aller Ladengeschäfte möglich (Fünf plus zwei-Regel).

Bis zu 70 Prozent ausgelastet

Bereits seit vergangenem Donnerstag gilt in Sachsen die neue Allgemeinverfügung, wonach die Notbetreuung in Döbelner Grund- und Förderschulen sowie Kitas und Horten allen Berufsgruppen offen steht. Voraussetzung ist, dass die Elternteile berufstätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer Betreuung des Kindes gehindert sind. Eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers entfällt. Ausreichend ist lediglich eine formlose schriftliche Erklärung der Eltern gegenüber der Schule oder der Kita, dass eine Betreuung des Kindes berufsbedingt etc. nicht möglich ist. „Wir haben diese Regelungen für unsere Einrichtungen in Döbeln bereits seit Freitag umgesetzt. Ich gehe davon aus, dass wir ab dieser Woche wieder 60 bis 70 Prozent Auslastung in den Einrichtungen haben“, sagt Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU).

Wenn am Donnerstag dann die Schulen wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb (Wechselmodell) gehen dürfen, starten beispielsweise am Lessing-Gymnasium die Schüler der A-Woche für zwei Tage in den Präsenzunterricht. Kommende Woche sind dann die Schüler der B-Woche in der Schule. „Wir behalten das so bei, weil wir ja mit den elften Klassen ohnehin gerade in einer A-Woche sind“, sagt Michael Höhme, Schulleiter am Lessing-Gymnasium Döbeln. Er und seine Lehrerkollegen freuen sich, dass nun wieder schrittweise Normalität einkehrt und sich Lehrer und Schüler wieder begegnen können.

Nur wenige Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Corona-Nachweise in Mittelsachsen beträgt jetzt 23 887 (+3). In den Klinken im Landkreis werden derzeit 65 Patienten wegen Corona behandelt (+4), davon müssen 14 beatmet werden (+1). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona beträgt weiterhin 653.