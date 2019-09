Hartha

Sie wusste, dass der Tag kommen würde, an dem sie übernehmen und die Pestalozzi-Oberschule leiten muss. Heike Brüssau ist seit drei Wochen Schulleiterin in Hartha. Wie läuft es nun an der Oberschule?

Von einem auf den anderen Tag packte Kerstin Wilde ihre Sachen und verließ Hartha, um in Lichtenau eine neue H...