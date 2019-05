Waldheim

Wer hat Molly gesehen? Die anderthalb Jahre alte Katze wird seit dem 14. April vermisst. Entlaufen ist sie in Waldheim an der Massaneier Straße. Die Samtpfote ist nahezu komplett schwarz, trägt nur am Hals einen weißen Latz. Ein Halsband trägt das Tier jedoch nicht. Wem Molly über den Weg läuft, der kann sich telefonisch unter 0174/9145585 melden.

Die anderthalb Jahre alte Katze trägt einen weißen Latz. Quelle: privat

Von ap