Schwarzer Humor bei Premiere in Döbeln

Döbeln

Komisch, tragisch, doppelbödig, Theater im Theater und das alles auch noch in einer Spionagegeschichte verpackt – das Döbelner Theaterpublikum kann sich auf die erste Schauspielpremiere der vor 14 Tagen eröffneten neuen Spielzeit wirklich freuen.

Nach Hollywoodfilm von Ernst Lubitsch

Vorlage ist der bekannte Hollywood-Film „Sein oder Nichtsein“ aus dem Jahr 1942 von Ernst Lubitsch. Nick Whitby schrieb erst vor elf Jahren die gleichnamige Bühnenadaption dieser schwarzen Komödie, die nun am Sonnabend am Döbelner Theater zum ersten Mal zu sehen ist – inszeniert von Thomas Roth, in der Ausstattung von Eckhard Reschat.

Aberwitzig und gefährlich

Warschau, 1939, Polski Theater: Das Ensemble mit dem berühmten Schauspielerpaar Maria und Josef Tura steht vor der Premiere eines neuen Stückes, einer NS-Farce. Doch die Zensur verbietet das Stück. Stattdessen gibt es Shakespeares Hamlet. Die berühmte Frage „Sein oder Nichtsein“ steht plötzlich im Kontext zum Einmarsch der Deutschen in Polen. Zumal ein junger polnischer Pilot die Theatertruppe bittet, einen Spion zu fangen, um den Widerstand zu schützen. Nun kommen die Nazi-Uniformen der abgesetzten Farce doch noch zum Einsatz. Ein völlig aberwitziges, urkomisches, aber auch tragisches und gefährliches Spiel um Schein und Sein nimmt seinen Lauf.

Programmatischer Start

„Es ist eine Mischung verschiedener Stile. Es wird gelacht, manchmal eben auch nicht. Und die Realität des Krieges bleibt“, beschreibt Regisseur Thomas Roth, dessen vierte Arbeit das Stück am Mittelsächsischen Theater ist. „Wir sind in einem Gedenk- und Gedächtnisjahr und wir starten entsprechend programmatisch in die neue Spielzeit“, sagt Dramaturg Matthias Wolf zur Auswahl. Am 1. September vor 80 Jahren hat Nazi-Deutschland Polen überfallen. Was passt dazu besser als Nick Whitbys Stoff? Dramaturg Wolf: „Wir wählen das Mittel der Übertreibung, um Dinge klarer zu machen.“ Einmal mehr gilt das bei „Sein oder Nichtsein“.

Premiere: Sonnabend, 19.30 Uhr, Theater Döbeln (nächste Vorstellung erst am 27. Oktober, 17 Uhr

Von Olaf Büchel