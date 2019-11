Schweiz statt Stiefelstadt: Olga Scheck schafft es auf begehrte Ausstellung

Döbeln

Große Ehre für die Döbelner Künstlerin Olga Scheck: Ab Freitag gehört sie zu den 49 internationalen Künstlern, die ihre Werke auf der 27. Internationalen Kunstausstellung „arte binningen“ in der Schweiz zeigen dürfen. Die Auswahl der Künstler erfolgt nach strengen Kriterien. Dadurch wird sichergestellt, dass das Niveau höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Seit der Gründung im Jahr 1992 hat sich die „arte binningen“ zu einer der führenden Plattformen entwickelt. Sie bietet zeitgenössische wie moderne Kunst in höchster Qualität. Die „arte binningen“ öffnet ihre Tore jährlich im Kronenmattsaal in Binningen in der Nähe von Basel und ist ein begehrter Ort für Besucher und Künstler. Am Freitagabend um 19 Uhr ist die Vernissage. Bis 17. November sind die Bilder täglich zu sehen.

Seit 1994 Kunst in Döbeln

Olga Scheck (Jahrgang 1966) schafft in ihrem Atelier am Döbelner Obermarkt ihre eigenen Werke in Form von Collagen, Aquarellen, Grafiken sowie Öl. In ihren Arbeiten bildet sie die vollständige Skala menschlicher Gefühle ab. Das Spiel von Licht und Schatten bestimmt ihre Bilder. „Interesse am Leben und die Liebe zu meinem Beruf sind mein Antrieb“, sagte sie vor der Abreise in die Schweiz.

Olga Scheck ist am Ural geboren und im Nordkaukasus in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. In Tomsk in Sibirien studierte sie an der Hochschule für Bauwesen Architektur. 1994 siedelte sie nach Deutschland. Am Döbelner Obermarkt betreibt sie ihre eigene Galerie.

Von Thomas Sparrer