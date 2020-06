Döbeln

Wer an Schweizer Technologie denkt, hat wahrscheinlich die Präzision eines Schweizer Uhrwerkes vor Augen und weniger Präzisionsschweißen. Auch das ein weltweit operierender Schweizer Technologiekonzern eine Produktionsstätte in Döbeln betreibt, wird selbst manchem Döbelner nicht bekannt sein.

Keine Uhrwerke oder Taschenmesser

Doch es sind keine Uhrwerke oder Taschenmesser, welche die Werkhalle der Bühler GmbH im Gewerbegebiet Döbeln-Ost verlassen, sondern riesige Baugruppen. Damit wird Getreide gereinigt, getrocknet und gelagert. In Döbeln fand die in über 140 Ländern tätige Bühler Gruppe mit Sitz in der Schweiz und weltweit knapp 7500 Mitarbeitern die nötige Kompetenz. Denn als 1991 in Döbeln das Gewerbegebiet-Ost erschlossen wurde, war die Schmidt-Seeger AG als Unternehmen für die Herstellung von Getreideverarbeitungsmaschinen der erste Investor. Nach der Fertigstellung der Werkhalle wurde 1993 mit 25 Mitarbeitern die Produktion aufgenommen. Schmidt-Seeger wurde über Jahre durch den Eigentümer geführt. 2007 wurde das Unternehmen an die Aton GmbH verkauft, die wiederum 2010 zur Schweizer Bühler AG kam.

Maschinen zur Getreideaufarbeitung

Das Döbelner Werk und das Mutterwerk in Beilngries bei Ingolstadt wurden zum deutschen Kompetenzzentrum im Bereich Grain Management (Getreide-Aufarbeitung) der Bühler-Gruppe ausgebaut werden. 2018 gab es die letzte Umstrukturierung. Seit dem ist am Döbelner Standort die komplette Vorfertigung der Getreide-Aufarbeitungsmaschinen angesiedelt. „Wir machen hier alles vom Rohblech bis zur fertigen Schweißbaugruppe“, sagt Standortleiter Falk Naumann (34).

95 Mitarbeiter füllen drei Laster am Tag mit Baugruppen

95 Mitarbeiter und dazu 35 Leiharbeiter arbeiten in der Werkhalle, gleich gegenüber von Autoteile Unger, im Dreischichtsystem. In den drei Döbelner Fertigungsströmen werden die Einzelteile für die Fördertechnik, Reinigungs- und Trocknertechnik aus riesigen Rohblechen zugeschnitten, abgekantet und zusammengeschweißt. Pro Tag rollen drei Lkw einer heimischen Spedition mit den gefertigten Baugruppen ins Bühler-Werk Beilngries, wo sie pulverbeschichtet oder feuerverzinkt und zur fertigen Maschine zusammengebaut werden.

Vom Blechregal zum Schweißroboter

Am Anfang der Kette steht das hochautomatisierte Blechregal, das vor der Halle vom Lieferanten mit Blechtafeln bestückt wird. In der Halle bestücken Roboterarme die Maschinen, an denen die Einzelteile per Laser zugeschnitten werden. Verbundstoffe werden an einer speziellen Maschine mit einem Hochdruckwasserstrahl geschnitten. Weiter hinten in der Halle schweißt ein Schweißroboter riesige Siebe für eine Getreidereinigungsmaschine zusammen. Doch neben den hochmodernen Maschinen sind auch noch klassische Schweißer gefragt. Weil diese Fachleute am hiesigen Arbeitsmarkt kaum noch zu finden sind, hat der Betrieb vorwiegend polnische und tschechische Schweißer eingestellt.

Corona-Knick in der zweiten Jahreshälfte

Aktuell ist das Döbelner Werk noch etwa drei Monate top ausgelastet. „Allerdings erwarten wir in der zweiten Jahreshälfte den Corona-Knick“, so Standortleiter Falk Naumann. Der Vertrieb war in der ersten Jahreshälfte nicht zu den Landwirten gekommen, um neue Maschinen zu verkaufen. Denn solche Maschinen sind kein Online-Geschäft. Dem erwarteten Knick begegnet das Döbelner Werk mit zwei Wochen Betriebsurlaub im August, um danach hoffentlich wieder hochfahren zu können.

Lehrausbildung im Werk

Nach dem Betriebsurlaub starten auch wieder neue Lehrlinge. Denn Bühler bildet in Döbeln Konstruktionsmechaniker der Fachrichtung Feinblechbau aus. Falk Naumann hat selbst vor 17 Jahren im Betrieb gelernt und trägt heute nach internen Weiterbildungen als Standortleiter die Verantwortung.

Von Thomas Sparrer