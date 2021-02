Döbeln/Dresden

Bisher haben sie geschwiegen. Nichts zu den Tatvorwürfen gesagt, wie das ihr gutes Recht ist als Angeklagte im Strafprozess. Nun waren erstmals ihre Stimmen im Verhandlungssaal des Landgerichtes Dresden zu hören. Die Angeklagten sagten zu ihren persönlichen Verhältnissen aus.

Schwere Schläge des Schicksals

Es sind beides keine Blöden, die da auf der Anklagebank sitzen. Keine der üblichen Verdächtigen mit abgebrochenen Schul- und Berufsausbildungen und Justizerfahrungen seitdem sie strafmündig sind. Sie, Jahrgang 1976, hat einen ganz normalen Zehnklassen-Abschluss der POS und zwei abgeschlossene Berufsausbildungen. Die 44-Jährige arbeitete in wechselnden Jobs, die Liebe verschlug sie nach Döbeln. Dort war ihr Mann zu Hause, dorthin kehrte er mit ihr zurück. Und dort trafen sie auch zwei schlimme Schläge des Schicksals. Zuerst verlor sie ihr Kind, kurz darauf starb ihr Mann.

Keine Angaben zum Drogenkonsum

Es herrschte betroffene Stille im Gerichtssaal, als die Frau unter Tränen davon erzählte, wie es war, als die Polizei anrief und ihr die Todesnachricht überbrachte, dass ihr Mann nicht mehr von Montage heimkehren wird. Einzig Dr. Thomas Kasten, der psychiatrische Sachverständige, hakte nach. Er wollte wissen, wie die Frau mit diesen Schicksalsschlägen umgegangen ist. Hat sie womöglich zum Crystal gegriffen? Der Sachverständige soll nämlich einschätzen, ob die beiden Kandidaten für den Maßregelvollzug zur Entzugstherapie sind. Bisher sprachen sie nicht mit dem Gutachter. Und auch in der Verhandlung gab es auf Fragen zum Drogenkonsum keine Antworten, stellten die Anwälte klar. Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Strafverteidiger ihren Mandanten den Maßregelvollzug ersparen wollen.

Serbe schwärzte an

„2018 habe ich den P. kennengelernt und ich war zum ersten Mal wieder glücklich bis zu meiner Verhaftung“, sagte die gelernte Veranstaltungskauffrau. Mit „P.“ meinte sie den Mitangeklagten, einen 30-jährigen Döbelner. Die Polizei hatte beide nach einer Razzia im Juni 2020 festgenommen, die Ermittlungsrichterin ordnete Untersuchungshaft an, in der beide seitdem sitzen. Das geschah ein halbes Jahr, nachdem das Landgericht Dresden einen Serben verurteilt hatte. Ihn hatte die Polizei im Juni 2019 mit jenen verhängnisvollen sieben Kilo Crystal im Dresdner Hotel am Terrassenufer angetroffen. In seinem Prozess hat er die beiden bezichtigt, mit ihm nach Dresden gefahren zu sein.

K(l)auend im Kaufland

Der 30-jährige Döbelner hat ein auf den ersten Blick beachtliches Vorstrafenregister. Neun Einträge stehen in seinem Auszug aus dem Bundeszentralregister. Aber im Grunde beging er vergleichsweise kleine Delikte wie Diebstahl geringwertiger Sachen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Drogenvergehen. Fast alle diese Taten ahndete die Justiz im sogenannten Strafbefehlsverfahren, also mit schriftlichem Urteil ohne Hauptverhandlung. Und es waren bisher immer Geldstrafen, die der Döbelner kassierte. In Summe sind da in den letzten sieben Jahren 7715 Euro, aufgeteilt auf 325 Tagessätze. Dr. Thomas Kasten sprach einige dieser Straftaten an. So traf der Ladendetektiv den 30-Jährigen k(l)auend im Kaufland an. Er hatte eine Käse-Bockwurst aus dem Regal genommen und gleich herzhaft hinein gebissen. Dafür gab es dann einen Strafbefehl über 40 Tagessätze zu 15 Euro Geldstrafe wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs, denn im Kaufland hatte der Mann Hausverbot. Eine dieser vielen Geldstrafen hat der Angeklagte nicht bezahlt, sondern abgesessen.

Berufsabschluss im zweiten Anlauf

Aber der junge Mann ist anscheinend keiner, der die schiefe Bahn als Hauptfahrspur für sein Fortkommen im Leben gewählt hat. „Ich hatte eine glückliche Kindheit“, sagte er und berichtete, wie er nach dem qualifizierten Hauptschulabschluss eine Lehre begonnen, aber abgebrochen hat. „Ich habe in der Berufsschule gemerkt, dass meine Ziele zu hoch gesteckt waren“, sagte er. Im zweiten Anlauf klappte es dann mit dem Berufsabschluss. Und arbeiten ging er auch bis zur Inhaftierung, die Firma würde ihn sogar wieder nehmen, wenn er rauskommt.

Pepe in den Zeugenstand?

So traurig wie die Verhandlung am Freitag begann, so endete sie doch mit ein wenig Heiterkeit. „Am nächsten Verhandlungstag hören wir den Hundeführer und den Pepe.“ Richter Thomas Mrodzinsky, der Vorsitzende der 16. Großen Strafkammer des Landgerichts Dresden, war am Freitag zu Scherzen aufgelegt, als er über den weiteren Fortgang des Verfahrens berichtete. Pepe ist nämlich ein Drogenspürhund der Polizei.

Von Dirk Wurzel