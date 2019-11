Döbeln/Mannsorf

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag in Mannsdorf bei Döbeln. Dort kreuzte ein 87-jähriger Fahrer eines Opels von der Alten Gutsstraße aus Richtung Bärental kommend geradlinig die bevorrechtigte B 169 in Richtung Mannsdorfer Straße.

Sachschaden von 15 000 Euro

Dabei kollidierte der Opel mit einem auf der Bundesstraße aus Richtung Riesa kommenden Audi. Der Opel-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Audi-Fahrer (36) erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15000 Euro.

Von daz