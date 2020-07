Schwerer Unfall auf der B169 bei Döbeln

Döbeln

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochmorgen in Döbeln auf der B169 in Höhe der Abfahrt Zschepplitzer Straße. Gegen 6 Uhr krachten dort drei Fahrzeuge ineinander.

Verursacht wurde der Unfall vermutlich durch einen Überholvorgang im morgendlichen Verkehr. Die Feuerwehr Döbeln kam zum Einsatz, um den Rettungsdienst zu unterstützen.

Nach derzeitigen Stand musste mindestens eine Person aus einem zerstörten Fahrzeug geschnitten werden, weil sie dort eingeklemmt war. Wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die B169 in diesem Bereich in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Die B169 in Höhe der Abfahrt Zscheppplitzer Straße musste in beide Richtungen gesperrt werden. Quelle: Sven Bartsch

Von HS/obü