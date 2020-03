Ein Polizist reizt einen 30-Jährigen. Der lässt sich zu einer Beleidigung hinreißen – die zwei kennen sich schon länger und mögen sich nicht. Dann eskaliert sie Lage. So sieht es Richter Stefan Buck am Landgericht Chemnitz. Ein Wortgefecht in der Waldheimer Auestraße und eine riskante Privat-Nachricht im Internet haben weitreichende Folgen.