Schwerer Unfall bei Siebenlehn – Elektro-Diebstahl in Geringswalde

Region Döbeln

Mit Einbrüchen, einer Verkehrsstraftat und einem Verkehrsunfall hatte die Polizei am Freitag in der Region Döbeln zu tun.

Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 17.25 auf der Autobahn 4 bei Nossen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, fuhr ein 29-Jähriger auf der A4 in Richtung Dresden, als er auf Höhe der Anschlussstelle Siebenlehn mit seinem VW Golf auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abkam und die Mittelschutzplanke streifte. Anschließend fuhr das Fahrzeug nach rechts über die gesamte Fahrbahn und stieß im Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Siebenlehn mit einem Volvo-Laster zusammen. Hierbei erlitt der 29-Jährige schwerste Verletzungen an dessen Folgen er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 33-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Um Zuge des Unfallgeschehens fuhr noch ein VW Tiguan über herumliegende Trümmerteile und wurde beschädigt. Die Autobahn war in Richtung Dresden für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Gesamtsachschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 15 000 Euro.

Anzeige

Ebenfalls am Freitagabend kontrollierten die Beamten in Geringswalde einen 39-jährigen Fahrer. Der Deutsche fuhr mit einem Seat, bis ihn die Polizisten gegen 20.10 Uhr stoppten. Im Zuge dieser Kontrolle nahmen die Beamten einen Atemalkoholtest vor, welcher einen Wert von 1,12 Promille ergab. In Folge dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet und vollzogen. Gegen den Mann läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr.

Auch in Geringswalde ereignete sich dieser Diebstahl. Freitagnacht drangen laut Angaben der Polizei zwischen 1.15 Uhr und 2 Uhr unbekannte Täter auf das Gelände einer Photovoltaikanlage ein, in dem sie über die Umfriedung kletterten. Dort stahlen sie 15 Wechselrichter der Solaranlage für mehrere tausend Euro.

In Döbeln blieb es dagegen beim versuchten Diebstahl. Auf dem Obermarkt versuchten unbekannte Täter das Fenster einer Firma aufzuhebeln und verursachten dabei 200 Euro Sachschaden. Im Tatzeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr, sei das geschehen, sagt die Polizei.

Von daz